Una lección de literatura rusa con George Saunders, maestro del cuento contemporáneo

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Magdalena Tsanis

Madrid, 8 nov (EFE).- Maestro de la narrativa breve estadounidense, George Saunders está convencido de que los clásicos rusos representan la perfección del género y, tras 20 años impartiendo una asignatura sobre ellos en la Universidad de Siracusa, ha recopilado las claves de sus lecciones en un libro que sale a la venta este domingo en España.

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'Un baño en una laguna mientras llueve' (Capitán Swing) incluye tres relatos de Antón Chéjov, dos de Lev Tolstói, uno de Nikolái Gógol y otro de Iván Turguéniev y siete ensayos donde disecciona cada uno de ellos de forma amena y directa con el fin de entender cómo funciona la ficción y su poder para descifrar el mundo, especialmente en tiempos turbulentos.

"Nuestra inmersión en los teléfonos móviles y las redes sociales nos está volviendo menos inteligentes y menos capaces de seguir argumentos complejos; esto altera, literalmente, el funcionamiento de nuestra mente, es algo alarmante", ha dicho a EFE el escritor, que cree que estos relatos plantean "las grandes preguntas" sobre el ser humano.

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Gigante de las letras estadounidenses, Saunders (Amarillo, Texas, Estados Unidos, 1958) ha publicado colecciones de relatos aclamadas por la crítica como 'Guerracivilandia en ruinas' o 'Pastoralia', aunque su consagración llegó con su única novela hasta la fecha, 'Lincoln en el Bardo' (2017), con la que ganó el premio Man Booker.

Miembro de la Academia estadounidense de las Artes y las Ciencias, pasó parte de sus primeros 20 años trabajando como techador en Chicago, portero en Beverly Hills u operario en un matadero. Después se licenció como ingeniero de minas y fue leyendo 'Las uvas de la ira', mientras trabajaba en unos pozos petrolíferos en Texas, cuando tuvo su epifanía sobre el poder de la ficción.

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"Comprendí que la empresa donde trabajaba era una continuación del mundo ficticio que retrataba Steinbeck, eran los mismos Estados Unidos, sólo que unas décadas después", señala en la introducción del libro. "La maquinaria capitalista nos aplastaba a mis compañeros y a mí como había aplastado a los 'okies' que habían atravesado ese mismo territorio de camino a California en los años 30".

Cuando, años más tarde, los rusos se cruzaron en su camino, tuvieron el mismo efecto. Esos relatos son la vara con la que Saunders mide todo lo que hace, "pura literatura de resistencia", dice, escrita por progresistas que eran víctimas de una cultura opresora y que vivían bajo la constante amenaza de la censura.

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"La censura condicionó su forma de escribir y de ser leídos, y les exigió comprender el subtexto", ha señalado. "Además, y creo que esto es relevante para el momento político actual, estos relatos dejan claro que lo personal es siempre político, y viceversa. En ellos observamos, a pequeña escala, rasgos que, al magnificarse, pueden volverse despóticos. Un imbécil en el trabajo, obsesionado con hacer cumplir las normas de uso de la fotocopiadora, se convierte, a gran escala, en un dictador".

Preguntado por el estrechamiento de la libertad de expresión en Estados Unidos en tiempos de Trump, que ha incluido la censura de ciertos libros en las bibliotecas públicas, Saunders lamenta que haya sentado "un precedente repugnante" aunque prefiere ver el lado positivo.

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"Nunca he estado tan convencido del valor de la libertad de expresión absoluta", dice. "Esta crisis pone de manifiesto que se trata de una idea sumamente radical; lo sabemos porque resulta difícil permitir que tu enemigo, que además es un idiota y una persona malintencionada, siga diciendo estupideces y cosas malintencionadas".

Para Saunders, la conclusión es que tenemos que confiar en la inteligencia humana, aunque no haya garantías de lograr el resultado deseado. "Debemos permitir que se diga todo, con la convicción de que, si todo se expresa, al final los seres humanos terminarán encaminándose en la dirección correcta", afirma.

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Volviendo a la ficción, el escritor accede a dar alguna indicación sobre cómo detectar una buena idea para empezar a escribir un relato.

"Por lo general, se trata de algo que me divierte y que no está saturado de conceptos", dice, "simplemente una idea o una frase graciosa que no llega envuelta en un posible desenlace, una postura política o una filosofía determinada".

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"Es algo intrigante, que se percibe a un nivel visceral y que genera la sensación de: 'Vaya, esto está bien', acompañada de otra: 'No sé qué vendría después'.EFE

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