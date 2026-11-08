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Un pésimo arranque liguero termina el idilio del Ceuta con José Juan Romero

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Rafael Peña

Ceuta, 8 nov (EFE).- Un pésimo arranque liguero ha terminado por acabar con el idilio que el entrenador José Juan Romero había mantenido en los últimos años con la Agrupación Deportiva Ceuta, después de que la directiva acordara cerca de la medianoche de este domingo su cese del cargo.

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El técnico sevillano se había convertido en el principal faro que ha alumbrado la llegada del conjunto ceutí al fútbol profesional desde que en la temporada 2020-2021 era firmado procedente del Real Betis B para que dirigiera a un equipo que estaba en el grupo X de la Tercera RFEF.

Con José Juan Romero en el banquillo, el Ceuta consiguió dar el salto a la Segunda RFEF después de muchos años intentándolo, lo que hizo que el conjunto del Eldense se fijara en él y optara por firmarlo para dirigir a este equipo en la temporada 2021-2022, logrando el ascenso a la Primera RFEF.

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Sin embargo, José Juan Romero optó por no renovar con el Eldense y volvió a cruzar el Estrecho para dirigir al AD Ceuta en la Primera RFEF tras el cese a las primeras de cambio en la temporada 2024-2025 del técnico canario Chus Trujillo.

El andaluz, natural de Gerena (1975), consiguió salvar al Ceuta en una histórica temporada donde el equipo había finalizado la primera vuelta en puestos de descenso pero una espectacular segunda parte del campeonato les hizo firmar la continuidad en la Primera RFEF.

Y al año siguiente el Ceuta se colaba por primera vez en el fútbol profesional al ascender a la Liga Hypermotion, donde el año pasado se convirtió en una de las revelaciones del campeonato y cerró la competición en la zona media -puesto undécimo- con un saldo de 61 puntos tras 17 victorias, 10 empates y 15 derrotas que lo dejaron a veintiún puntos de las posiciones de descenso.

Sin embargo, el arranque de esta temporada estuvo marcado por los acontecimientos vividos por la ciudad a finales de julio con la entrada de más de 80.000 personas a través del espigón fronterizo del Tarajal.

Este suceso, según contó el propio presidente del club, Luhay Hamido, hizo que hasta 15 futbolistas que iban a ser firmados para reforzar el equipo no aceptaran el ofrecimiento y que el Ceuta tuviera dificultades para confeccionar el plantel.

En cualquier caso, el equipo -con más de media plantilla totalmente nueva- no ha estado a la altura y comenzó la liga con derrotas en Andorra (5-1), en casa ante el UD Las Palmas (0-2) y en Son Moix ante el Real Mallorca (3-0).

El mes de septiembre fue un poco mejor tras los tropiezos como local con el Celta Fortuna (0-2) y en Burgos (3-1), llegando el primer punto el 20 de septiembre con un empate en casa ante el Valladolid (1-1) en la sexta jornada y posteriormente el primer y único triunfo en la séptima jornada, también como local, ante la Real Sociedad B (3-1).

La siguiente salida se obtuvo un meritorio empate en Castellón (1-1) pero desde entonces llegó la caída libre con derrotas ante Sabadell (1-2), Real Oviedo (1-2), Cádiz CF (3-1), Sporting de Gijón (0-2) y ayer por la tarde en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba (3-0).

Con sólo 5 puntos de 39 posibles, el club terminaba anoche con el "idilio" con José Juan Romero, anunciado en un comunicado donde dejaba constancia de la especial vinculación del técnico andaluz con la historia de la entidad.

La era José Juan Romero, aunque ni el propio presidente Luhay Hamido quería cesarlo como dijo públicamente tras la derrota con el Sporting, llegó anoche a su fin. EFE

 (foto)

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