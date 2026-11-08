Un fallecido y once heridos al arder un bloque de viviendas en Guadarrama (Madrid)

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Madrid, 8 nov (EFE).- Un hombre de 62 años ha fallecido y once personas han resultado heridas, dos de ellas graves, en el incendio de bloque de viviendas en la localidad madrileña de Guadarrama, ha indicado a EFE una portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El teléfono de emergencias ha recibido a las 06:05 horas el aviso de que se había declarado un incendio en un bloque de viviendas situado en la calle Nuevo Guadarrama, número 26.

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El fuego se ha iniciado en el bajo de un bloque de viviendas de cuatro alturas.

Al lugar del siniestro, se han desplazado nueve dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

El edificio ha sido desalojado, pero debido a que el hueco de la escalera se había inundado de humo, los Bomberos han tenido que rescatar a tres personas, entre ellas el varón que ha fallecido, y dos perros.

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El oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Justo Fernández, ha explicado que a la llegada de la primera dotación se han encontrado con un incendio fuertemente desarrollado en la planta baja del edificio, que había inundado todo el tiro de escalera y con humo en las viviendas.

Fernández ha detallado que han rescatado a tres personas que estaban parcialmente atrapadas y a dos perros.

Los Bomberos han revisado en total doce viviendas afectadas por el humo y otras cuatro que están cerradas, sin que haya constancia de que hay vecinos.

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La jefa de guardia del SUMMA 112, Nuria Arroyo, ha precisado que los profesionales del servicio han atendido a doce pacientes, de los cuales uno ha fallecido.

A un varón de 62 años, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria por inhalación de humo, se le ha practicado reanimación cardiopulmonar durante treinta minutos, pero no se ha logrado revertir el cuadro, por lo que han confirmado su fallecimiento.

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El SUMMA 112 en colaboración con Cruz Roja y Protección Civil de Guadarrama ha atendido a otras once personas por inhalación de humos, dos de ellas graves y el resto leves. Cuatro de los once heridos son menores de edad.

Las dos heridas graves son la mujer del fallecido, de 50 años, y una menor de 11 años, que han sido trasladadas al Hospital La Paz.

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El foco del incendio ha quedado extinguido y los Bomberos han revisado y ventilado todas las viviendas. EFE