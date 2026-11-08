Un documental recuerda el lado menos tímido de Cecilia: "Siempre ha estado con nosotros"

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Diego Grau

Madrid, 8 nov (EFE).- Cincuenta años después del temprano fallecimiento de Cecilia (Madrid, 1948 - Zamora, 1976), la película 'Cecilia: Una luz de mañana', que se estrena el próximo lunes 9 de noviembre, recuerda la faceta menos tímida de una artista que "siempre ha estado con nosotros", ha recordado su hermana Teresa en declaraciones a EFE.

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"Nunca se ha ido y no nos hemos dado cuenta. Quizás lo ha hecho para reírse un poco de nosotros, porque tenía mucho sentido del humor", añade.

A través de un documental intimista bajo la dirección de Chema de la Peña ('Días de agosto'), la película recorre la vida y corta -pero exitosa- carrera de Cecilia mediante citas, cartas y testimonios que son repasados por artistas como Rozalén o Sole Jiménez.

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De la Peña ha explicado que ha querido transmitir al espectador "la personalidad más atractiva, luminosa y creativa" de Cecilia, que se escondía detrás de "una superficie tímida, naíf y en blanco y negro". "Descubrir esta faceta me motivó a arrancar este proyecto", ha confesado.

El estreno se ha hecho coincidir con el 9 de noviembre, la fecha que menciona Cecilia en ‘Un ramito de violetas’ (1974), en la que una persona misteriosa, "cada nueve de noviembre", envía un ramito de violetas a la protagonista.

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En su lado más personal, la cantautora fue Evangelina Sobredo antes que Cecilia, una joven madrileña criada alrededor del mundo y que volvió a Madrid para estudiar Derecho y se topó con un país que, a finales de los 60, se estaba descubriendo a sí mismo.

Evangelina irrumpió en el panorama musical de la mano de la multinacional CBS y con la inspiración de artistas como Simon and Garfunkel. De ellos tomó el nombre de su álbum ‘Cecilia’ para bautizarse artísticamente, ya que ‘Eva’ estaba registrado.

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Su hermana, Teresa Sobredo, no diferencia entre Cecilia y Eva, pues ambas figuras "iban de la mano y no eran diferentes", ha asegurado. También, ha querido recordar unos versos de la canción 'Andar' como reflejo de la personalidad de Eva: "Yo paso haciendo silencio, sin ser esclavo del tiempo, por límite el horizonte y por frontera la mar".

"Es decir, déjame libertad y déjame que yo me mueva como persona", ha explicado Sobredo sobre las letras de su hermana.

Dichos versos también se enmarcan muy bien en la forma en la que las canciones de Cecilia han perdurado en el imaginario colectivo español, tal y como asegura el periodista y escritor del libro 'Equilibrista: La vida de Cecilia', José Madrid, a EFE: "Sus letras son eternas y atemporales y debería haber ocupado una posición como una de las mejores, o quizá la mejor, cantautora de este país".

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A pesar de la atemporalidad de sus canciones, Madrid resalta que la figura de Cecilia se ha anclado en la imagen de "una chica tímida", y, nada más lejos de la realidad, "hay una auténtica Cecilia que se reivindica con este documental".

Una Cecilia reflexiva, crítica y transgresora cuyas letras tuvieron que esquivar la censura franquista en múltiples ocasiones.

Así ocurrió con 'Un millón de sueños', originalmente 'Un millón de muertos', con la que tuvo que declarar en un juzgado que, en vez de hacer alusión a la Guerra Civil, se refería a la guerra de los Seis Días que ella misma vivió de primera mano -una ingeniosa excusa- cuando vivió en Jordania.

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Sin embargo, Cecilia no entendía cómo sus letras pasaban la censura hasta con los cambios que esta le requería, subraya su hermana, que también ha resaltado la destreza con la que Eva manejaba la retórica del castellano para disimular sus mensajes críticos.

También tuvo que cambiar el verso "Esta España viva, esta España muerta" -que apelaba a vencedores y vencidos en la guerra- por "Esta España mía, esta España nuestra" de su famosa 'Mi querida España'.

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Una canción "vigente y eterna", destaca Madrid, con la que Cecilia podría hacer una "gran radiografía de lo que ocurre en el país" si la tuviese que reescribir actualmente, ya que era una "gran observadora y narradora".

"Hizo retratos muy agudos de la sociedad española en un momento en el que tenía mucho mérito. Me gusta verla como una escritora, habría escrito muchos libros", añade.

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El director, Chema de la Peña, ha valorado la forma en la que, siempre manteniendo su "dulzura", Cecilia defendió "a muerte" sus canciones en una industria "donde la mujer estaba considerada como un objeto".

El 2 de agosto de 1976, Cecilia falleció a los 27 años -y en plena cumbre de su carrera- en un accidente de tráfico en Colinas de Trasmonte. Pese a haber publicado solo tres álbumes, sus canciones “siempre nos han acompañado”, recuerda su hermana Teresa. EFE

(Vídeo) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8000674055) (Vídeo)