Sergio Lobera, nuevo entrenador del Ceuta

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Ceuta, 8 nov (EFE).- El Ceuta anunció este domingo que ha alcanzado un acuerdo con Sergio Lobera para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada con opción a una campaña más.

El técnico maño regresa a Ceuta, donde ya estuvo al frente del equipo durante la temporada 2011-2012 y, posteriormente, dirigió a Las Palmas en Segunda División clasificando al equipo canario para la promoción de ascenso dos campañas consecutivas.

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Según informó el Ceuta en un comunicado, Sergio Lobera cuenta con una amplia experiencia. En Marruecos dirigió al Moghreb Atlético de Tetuán, al que llevó hasta los cuartos de final de la Liga de Campeones de África, y su siguiente destino fue la India, donde se puso al frente del FC Goa, con el que conquistó la Supercopa del país.

Posteriormente, asumió el banquillo del Mumbai City FC, perteneciente al City Football Group, con el que logró proclamarse campeón de Liga.

Tras su etapa en el fútbol indio, continuó vinculado al grupo empresarial City Football Group para dirigir al Sichuan Jiuniu de China.

Su última experiencia profesional fue al frente del Odisha FC, también en la Superliga india.

Con su incorporación, el Ceuta apuesta por un técnico "con experiencia en diferentes competiciones y mercados futbolísticos, conocimiento del fútbol español y una trayectoria internacional que avala su recorrido profesional".

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Sergio Lobera ha querido contar para su cuerpo técnico con gente de la casa y David Polaco, que actualmente dirige al AD Ceuta B en el grupo X de la Tercera RFEF y con el que ya coincidió en La Masía, será su segundo entrenador.

Desde que se iniciaron los contactos en la noche de este sábado, Sergio ha mostrado una "predisposición total sin tener ninguna duda desde el minuto 1 para asumir el reto y formar parte de este proyecto".

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Además, según el club, ha demostrado en las reuniones mantenidas, tanto de madrugada como este domingo, que conoce a la perfección al club, a la ciudad y, sobre todo, a la plantilla.

El club da la bienvenida a Sergio Lobera y le desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa al frente del equipo ceutí donde reemplazará a José Juan Romero. EFE

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