Sekulic: "Esta racha de siete victorias es fruto de todo el trabajo colectivo"

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Barcelona, 8 nov (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, atribuyó este domingo la buena dinámica del conjunto azulgrana, que encadena siete victorias consecutivas en todas las competiciones tras imponerse al Río Breogán (99-91), al "trabajo colectivo" y destacó que la mejora del equipo es más sencilla "cuando todo el mundo está implicado".

"Esta racha de siete victorias es fruto de todo el trabajo colectivo. No es mérito únicamente del entrenador ni de los jugadores, sino de todas las personas que forman parte del equipo. Cuando existe esa unión y todo el mundo está implicado, es mucho más fácil mejorar, jugar mejor y construir una buena dinámica", apuntó el preparador esloveno.

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Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Sekulic consideró que el equipo está dando pasos adelante en su juego y destacó la importancia de disponer de más tiempo para trabajar durante los entrenamientos.

"Estamos mejorando en muchos aspectos. Hasta ahora, prácticamente todo el trabajo había estado centrado en preparar los partidos. Ahora tendremos algo más de tiempo para entrenar, trabajar en nuestro juego y seguir mejorando", señaló.

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El entrenador también se refirió a la situación física de Tosan Evbuomwan y Kevin Punter, que abandonaron la pista con molestias, aunque no concretó los plazos de recuperación de ambos jugadores.

Sobre el británico, explicó que sufrió un golpe en la zona de las costillas y que estará recuperándose "durante los próximos días". En cuanto al escolta estadounidense, apuntó que tiene problemas en el tobillo y que se someterá a pruebas para conocer el alcance de la lesión.

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Por último, Sekulic evitó anticiparse al próximo compromiso europeo frente al Panathinaikos y apostó por disfrutar de la victoria antes de centrarse en el siguiente desafío.

"Quiero tener tiempo para disfrutar de esta victoria, porque cada partido es importante y hay que saber valorar cada triunfo. Después pensaremos en Panathinaikos y en cómo prepararnos para ese encuentro, porque ahora mismo es uno de los mejores equipos de Europa", concluyó. EFE

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