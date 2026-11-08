Seis fallecidos en accidentes en las carreteras este fin de semana

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Madrid, 8 nov (EFE).- Seis personas han fallecido en accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas este fin de semana, y en los que otras seis personas han resultado heridas, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde el viernes a las 15:00 horas hasta las 20:00 horas de este domingo, la DGT ha contabilizado seis accidentes, dos de ellos en la provincia de Badajoz y los otros cuatro en las de Salamanca, Málaga, Murcia y Granada.

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Estos datos, como es habitual, no incluyen los accidentes mortales registrados en Cataluña y en el País Vasco, donde los datos los contabilizan sus propios servicios de tráfico, o en núcleos urbanos.

La DGT informará el lunes del balance definitivo de los accidentes ocurrido el fin de semana.

De los seis accidentes registrados, uno ocurrió el viernes en la provincia de Badajoz, en el que murió una persona, y los otros cinco se produjeron en la jornada del sábado, con otros cinco fallecidos.

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En lo que va de domingo no ha habido ningún accidente mortal. EFE