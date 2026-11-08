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Sánchez asegura que el Gobierno trabaja en saber las causas de la entrada masiva en Ceuta

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Madrid, 8 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha garantizado que el Ejecutivo continúa trabajando para saber, desde el punto de vista de la seguridad nacional, "cuáles fueron las causas que propiciaron" la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta a finales del mes de julio.

Junto al problema de la vivienda, el estado de las pensiones o el contexto geopolítico internacional, la crisis migratoria vivida en Ceuta en los últimos meses ha sido uno de los asuntos abordados por Sánchez en el podcast Memorias de Pez, que dirige el divulgador Borja Fernández Zurrón, difundido este domingo.

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"Desde el punto de vista de lo que es el Gobierno de España y de lo que es la seguridad nacional, nosotros continuamos con la investigación de saber exactamente cuáles son las causas que propiciaron este evento", ha señalado el candidato socialista, que ha recordado, no obstante, que el asunto está judicializado en la Audiencia Nacional.

Sánchez también ha reconocido que "sin la necesaria cooperación" de Marruecos al otro lado de la frontera con Ceuta, "es mucho más complejo poder controlar el paso fronterizo".

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Aún así, ha defendido la "cooperación leal y constructiva" entre ambos países y la "política de buena vecindad", no sin dejar claro una vez más que la soberanía nacional de Ceuta y Melilla son "líneas rojas" para el Gobierno que nunca han estado a debate.

El presidente ha vuelto a defender la postura adoptada en 2022 por España en relación a una "solución de autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos", que ha visto no como una "transacción" respecto al país magrebí, sino como una "reconsideración" por parte de muchos países en un debate estancado durante años.

Por otra parte, ha considerado la crisis de la vivienda una "manifestación de la desigualdad" en España y en Europa, y ha apostado por más "políticas públicas" y vivienda protegida en un asunto en el que quedan "muchas cosas por hacer".

También ha garantizado la sostenibilidad del sistema público de pensiones y ha destacado la necesidad de "asegurar la productividad", al tiempo que, en materia de geopolítica, ha reivindicado "más Europa" en un escenario donde ganan apoyo "discursos ultranacionalistas". EFE

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