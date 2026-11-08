Sánchez afirma que la soberanía de Ceuta y Melilla "no ha sido nunca objeto de debate" con Marruecos

08/11/2026 Pedro Sánchez en una entrevista en el pódcast 'Memorias de Pez' del divulgador Borja Fernández. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la soberanía de Ceuta y Melilla "no ha sido nunca objeto de debate" en las relaciones bilaterales con Marruecos, al ser preguntado por las declaraciones de ministros marroquíes que reclaman la soberanía de ambas ciudades. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la soberanía de Ceuta y Melilla "no ha sido nunca objeto de debate" en las relaciones bilaterales con Marruecos, al ser preguntado por las declaraciones de ministros marroquíes que reclaman la soberanía de ambas ciudades.

Así lo ha señalado en una entrevista en el pódcast 'Memorias de Pez' del divulgador Borja Fernández, difundida este domingo, en la que ha afirmado que el Gobierno ha sido "muy claro siempre sobre la soberanía nacional de Ceuta y de Melilla".

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Sánchez ha defendido que la relación con Marruecos debe basarse en el "respeto, la prosperidad compartida" y "la cooperación leal", y que mantiene una "política de buena vecindad" que tiene como "línea roja" la soberanía nacional y la integridad territorial. En todas las conversaciones con el país vecino, ha asegurado, España "nunca ha cuestionado" esa línea.

Respecto a las causas de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el presidente ha afirmado que hay "mucha especulación, mucha elucubración" y ha recordado que el asunto está judicializado en la Audiencia Nacional. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno continúa investigando las causas desde el punto de vista de la seguridad nacional y ha explicado que, desde su posición, no puede basarse en "suposiciones" para redefinir la relación bilateral con Marruecos.

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Aun así, ha señalado elementos como la desigualdad entre ambos lados de la frontera; una "utilización espuria", de la que ha dicho que "no se sabe por parte de quién", de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las repatriaciones en frontera, que a su juicio alimentó la llegada de migrantes; y la duda de si hubo algún fin político. En este sentido, ha añadido que, sin la cooperación necesaria al otro lado de la frontera, es "mucho más complejo" controlar ese paso fronterizo.

MEJORAR LA SEGURIDAD Y RECUPERAR "LA NORMALIDAD PLENA"

Sánchez ha asegurado que, tras haber salido nueve de cada diez migrantes que entraron el 30 y 31 de julio, han retornado de manera voluntaria 15.000 migrantes desde principios de agosto, de los que 13.000 lo han hecho desde el 20 de agosto, cuando se amplió el sistema de acogida. Estas cifras, ha dicho, "respaldan la gestión" del Gobierno, aunque ha reconocido que hay que mejorar la seguridad y recuperar "la normalidad plena".

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Asimismo, ha afirmado que la crisis de Ceuta deja una reflexión que, a su juicio, no se había hecho en los últimos 45 años, sobre cómo "europeizar aún más Ceuta y Melilla" para que desde Europa se comprenda que son la frontera terrestre en África "no solamente de España sino también de Europa".

En ese sentido, ha planteado que se aborde con las autoridades de ambas ciudades si tienen interés en incorporarse a la unión aduanera, algo que "se quedó pendiente desde el principio de la democracia", como ha afirmado.

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Por otra parte, sobre el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental, Sánchez ha negado que haya habido una "transacción" respecto a este territorio por parte de España y ha hablado de una "reconsideración" de un debate estancado durante años y una "reflexión compartida" por parte de muchos países sobre que "una solución de autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos" puede ser "la solución más factible".