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Rufián (ERC) defiende un partido integrador frente a "repartir carnets" de catalanidad

08/11/2026 El candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la 'número 2' al Congreso por Barcelona: Mireia Ingla. POLITICA
08/11/2026 El candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la 'número 2' al Congreso por Barcelona: Mireia Ingla. POLITICA
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El candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha defendido un partido integrador que agrupe a quienes comparten valores como la justicia, la democracia y la libertad frente a quien quiere "repartir carnets" de catalanidad, y ha criticado directamente a Junts porque, asegura, se dicen patriotas pero votan con PP y Vox.

Lo ha dicho este domingo en un acto de precampaña de ERC en Badalona (Barcelona), en el que han participado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los candidatos número 2, 3 y 6 al Congreso por Barcelona: Mireia Ingla, Jordi Albert y Alejandra Sandoval, además del portavoz de ERC en Badalona y candidato a la alcaldía, Àlex Montornés, y al que han acudido unas 2.000 personas según el partido.

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Rufián ha defendido el acuerdo alcanzado con Podemos para las elecciones generales del 29N y ha remarcado que es "mucho mejor tener gente a favor de la autodeterminación" que aquellos que llevan la 'estelada' pero, dice, votan en contra de la clase trabajadora catalana.

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