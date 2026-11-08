Rufián apela al apoyo de los socialistas "decepcionados": "El PSC no merece vuestro voto"

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Barcelona, 8 nov (EFE).- El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha apelado este domingo al apoyo de los votantes socialistas "decepcionados" y ha asegurado que el PSC "no merece" su voto.

Así lo ha afirmado en un acto de precampaña en Badalona (Barcelona), en el que han participado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los candidatos número 2, 3 y 6 al Congreso por Barcelona, Mireia Ingla, Jordi Albert y Alejandra Sandoval, además del portavoz de ERC en Badalona y candidato a la alcaldía, Àlex Montornés.

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Rufián ha defendido un Gobierno del PSOE "sometido a fuerzas soberanistas" y ha prometido un grupo parlamentario "valiente que defienda Cataluña".

"Decimos al votante socialista que está decepcionado, al votante catalanista que está harto y que es consciente de que su partido no se mueve sin la presión adecuada, que aquí está Esquerra Republicana", ha afirmado Rufián.

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El cabeza de lista republicano ha asegurado que no se presenta para gobernar España, pero "es realista" y sí quiere que se gobierne, y ha defendido mantener la aritmética parlamentaria de la última legislatura "pero con más fuerza".

Además, le ha afeado a Junts "tener Cataluña en la boca todo el día": "Míriam Nogueras acaba los discursos con un 'Visca Catalunya lliure', pero que también vote a favor, algún día, de la clase trabajadora catalana", ha añadido.

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En la misma línea, ha criticado que Junts vote con PP y con Vox en el Congreso "cada vez" que tiene la oportunidad, "porque han votado ocho veces, y todas en contra del derecho a la vivienda".

En el acto, que ha reunido a 2.000 personas, según ERC, Rufián ha defendido la confluencia con Podemos y ha rechazado "repartir carnets" de catalanidad: "¿Es que en Cataluña todo el mundo es independentista? ¿Todo el mundo habla nuestra lengua, tiene nuestra religión, tiene nuestros apellidos? ¿A que no?".

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"Nosotros queremos gobernar una Cataluña libre; entonces, ¿por qué tenemos que repartir carnets y decir 'tú no'?", se ha preguntado el candidato, que ha reivindicado a ERC como "un partido integrador" abierto a quien comparta "la justicia, la democracia y la libertad".

Por su parte, Junqueras ha sostenido que ERC es "el único partido político que siempre ha plantado cara a la extrema derecha y la derecha extrema".

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El presidente republicano ha acusado a Junts de "hundir siempre que han podido" el trabajo de ERC, y ha citado las "trabas" de este partido al nuevo modelo de financiación y a la gestión del Consorci de la Zona Franca. EFE