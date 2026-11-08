Espana agencias

Rufián apela al apoyo de los socialistas "decepcionados": "El PSC no merece vuestro voto"

Guardar

Barcelona, 8 nov (EFE).- El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha apelado este domingo al apoyo de los votantes socialistas "decepcionados" y ha asegurado que el PSC "no merece" su voto.

Así lo ha afirmado en un acto de precampaña en Badalona (Barcelona), en el que han participado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los candidatos número 2, 3 y 6 al Congreso por Barcelona, Mireia Ingla, Jordi Albert y Alejandra Sandoval, además del portavoz de ERC en Badalona y candidato a la alcaldía, Àlex Montornés.

PUBLICIDAD

Rufián ha defendido un Gobierno del PSOE "sometido a fuerzas soberanistas" y ha prometido un grupo parlamentario "valiente que defienda Cataluña".

"Decimos al votante socialista que está decepcionado, al votante catalanista que está harto y que es consciente de que su partido no se mueve sin la presión adecuada, que aquí está Esquerra Republicana", ha afirmado Rufián.

PUBLICIDAD

El cabeza de lista republicano ha asegurado que no se presenta para gobernar España, pero "es realista" y sí quiere que se gobierne, y ha defendido mantener la aritmética parlamentaria de la última legislatura "pero con más fuerza".

Además, le ha afeado a Junts "tener Cataluña en la boca todo el día": "Míriam Nogueras acaba los discursos con un 'Visca Catalunya lliure', pero que también vote a favor, algún día, de la clase trabajadora catalana", ha añadido.

En la misma línea, ha criticado que Junts vote con PP y con Vox en el Congreso "cada vez" que tiene la oportunidad, "porque han votado ocho veces, y todas en contra del derecho a la vivienda".

En el acto, que ha reunido a 2.000 personas, según ERC, Rufián ha defendido la confluencia con Podemos y ha rechazado "repartir carnets" de catalanidad: "¿Es que en Cataluña todo el mundo es independentista? ¿Todo el mundo habla nuestra lengua, tiene nuestra religión, tiene nuestros apellidos? ¿A que no?".

"Nosotros queremos gobernar una Cataluña libre; entonces, ¿por qué tenemos que repartir carnets y decir 'tú no'?", se ha preguntado el candidato, que ha reivindicado a ERC como "un partido integrador" abierto a quien comparta "la justicia, la democracia y la libertad".

Por su parte, Junqueras ha sostenido que ERC es "el único partido político que siempre ha plantado cara a la extrema derecha y la derecha extrema".

El presidente republicano ha acusado a Junts de "hundir siempre que han podido" el trabajo de ERC, y ha citado las "trabas" de este partido al nuevo modelo de financiación y a la gestión del Consorci de la Zona Franca. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país

La consorte planeaba visitar este 2026 el país latinoamericano como cooperante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

El presidente del Gobierno apela al voto masivo para “no viajar al pasado” y el líder del PP para culminar “el cambio”

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Precio de la luz en España este lunes

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Precio de la luz en España este lunes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

La Comunidad de Madrid encarga una auditoría de otra auditoría para certificar que el estadio del Rayo Vallecano es seguro para los espectadores

El Gobierno refuerza el despliegue de la Guardia Civil en Senegal y da medio millón de euros a su ejército para frenar las llegadas de migrantes a Canarias

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu