“Rojiblanco” encuentra su gran premio en el Román Martín

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Madrid, 8 nov (EFE).- El caballo de cuatro años “Rojiblanco” venció este domingo en el Gran Premio Román Martín, la cita estelar de la temporada de otoña madrileña sobre los 2.000 metros.

El cántabro Alejandro Gutiérrez Val montó de nuevo al pupilo del preparador Miguel Alonso, que venía de terminar segundo del Memorial Duque de Toledo en los largos 2.400.

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Uno de los potros de tres años favoritos, “Imagine”, asumió el mando de la carrera desde el primer tercio del recorrido, montado por el jockey inglés Keiren Shoemark, contratado para la ocasión por la preparadora Cristina Buesa. Llegó con una cierta ventaja a la recta final, pero ya circulaba muy cerca “Rojiblanco”, que con su remate le sobrepasó y cruzó el poste de meta con dos cuerpos ventaja.

El honrado “Bruno”, otro caballo con cambio de ritmo, vino a ser tercero in extremis por delante de “Majestad”, el favorito en taquillas (2 a 1), que pagó el estado blando del terreno y su larga campaña (ha disputado buena parte de los grandes premios para los potros, con victorias en la Poule y en el Derby, más la otoñal del Memorial Duque de Toledo frente a los caballos de edad).

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En las otras carreras del día, los vencedores han sido el dos años “Ave Roque”, con el argentino Nico Valle en la montura; “Amazónico”, con Victoria Alonso como jockey; “Ipintza”, con el amateur Pablo Laborde”; “Fernis”, con Borja Fayos; y “Toledano”, con Ignacio Melgarejo.

Con estos resultados, la combinación premiada de la apuesta Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 1 – 5 – 4 – 5 – 6 – 12. En la Lototurf, el caballo ganador es el 5. No tomó la salida “Defiance” (número 2) en la quinta carrera, el Román Martín. EFE

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fg/sab