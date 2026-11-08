Rodríguez Ibarra: "El PSOE en estos momentos es un partido sin sustancia, sin peso, enclenque y encogido"

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El expresidente socialista de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha afirmado que el PSOE en estos momentos es "un partido sin sustancia, sin peso, enclenque y encogido", comparándole con el PSOE de los años 80, que, bajo su punto de vista, era una formación "esponjada, abierta y donde encontraba asiento buena parte de la sociedad".

Así se ha expresado Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el libro que ha dado a conocer esta semana en Madrid, titulado 'Sacando Pecho' (editorial Almuzara) y donde se presentan las memorias políticas del expresidente extremeño.

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En este libro, Rodríguez Ibarra hace un repaso de toda su trayectoria política como presidente extremeño durante 24 años y se pronuncia sobre la situación actual de España y del PSOE, partido en el que todavía sigue militando, aunque se ha mostrado crítico con las políticas del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Tras las últimas cuatro elecciones autonómicas, Rodríguez Ibarra insiste en exigir "un debate" sobre el futuro del PSOE. Eso sí, ha precisado que su propuesta para "facilitar un nuevo renacimiento" del PSOE "no es contra Sánchez, sino contra su política".

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"Hay dos maneras de estar en política: entrenándose para colaborar o entrenarse para el enfrentamiento. Los actuales dirigentes socialistas eligieron la segunda opción", recalca Ibarra.

EL PSOE TIENE QUE "RECONOCER ERRORES"

Al respecto, el expresidente extremeño ha apostado porque el PSOE "trate por todos los medios de ayudar a recuperar al país", aunque cree que debe huir de la "errónea" frase de "aunque sea a costa de los intereses del partido".

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"Si el PSOE, aquí y ahora, contribuye real y eficazmente a sacar a España del atolladero en el que está metida, contribuirá, sin ningún género de dudas, a reforzar su papel y a paliar la mala imagen que tiene la democracia representativa en España", añade Ibarra.

Bajo su punto de vista, los socialistas actuales deben "dejar a Sumar y Podemos el papel de la demagogia y el movimiento de las vísceras".

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Para ello, cree que el PSOE en estos momentos tiene "la obligación" de reconocer que en el pasado "cometió algunos errores", que, para él, han sido la Ley de Amnistía, la financiación singular para Cataluña o el respaldo a la ley del 'solo sí es sí', y garantizar que "no está dispuesto a seguir cometiéndolos".

EL BIPARTIDISMO, MÁS BENEFICIOSO PARA EL CONTROL DEMOCRÁTICO

En otro apartado de su libro, Ibarra ha precisado que no defiende la limitación de mandatos, pero sí que apuesta porque nadie pueda resultar elegido para el desempeño de una tarea institucional si no tiene previamente acreditada una actividad profesional.

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"Si no se ha cotizado un mínimo de cinco años a la Seguridad Social, nadie debería aspirar a un cargo institucional. Quien aspira a dedicar parte de su vida a la política profesional debe acreditar que ha sabido ganarse la vida al margen de la política", plantea Ibarra.

También ha opinado que el bipartidismo "ha resultado más beneficioso para los intereses de los españoles y para el control democrático que el multipartidismo imperante en estos momentos".

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Por último, Ibarra ha reivindicado la vigencia de la Constitución de 1978, aunque sí que cree que "todo proceso necesita revisiones para sustituir o cambiar los materiales vencidos por la fátiga". En concreto, propone dos reformas: convertir el Senado en una "auténtica cámara de representación territorial" e introducir un capítulo que contemple la sociedad virtual.