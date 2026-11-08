Espana agencias

Rodríguez Ibarra: "El PSOE en estos momentos es un partido sin sustancia, sin peso, enclenque y encogido"

Imagen XUHEUQRB2JEFLEAPSEQ2TJGQGI
Guardar

El expresidente socialista de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha afirmado que el PSOE en estos momentos es "un partido sin sustancia, sin peso, enclenque y encogido", comparándole con el PSOE de los años 80, que, bajo su punto de vista, era una formación "esponjada, abierta y donde encontraba asiento buena parte de la sociedad".

Así se ha expresado Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el libro que ha dado a conocer esta semana en Madrid, titulado 'Sacando Pecho' (editorial Almuzara) y donde se presentan las memorias políticas del expresidente extremeño.

PUBLICIDAD

En este libro, Rodríguez Ibarra hace un repaso de toda su trayectoria política como presidente extremeño durante 24 años y se pronuncia sobre la situación actual de España y del PSOE, partido en el que todavía sigue militando, aunque se ha mostrado crítico con las políticas del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Tras las últimas cuatro elecciones autonómicas, Rodríguez Ibarra insiste en exigir "un debate" sobre el futuro del PSOE. Eso sí, ha precisado que su propuesta para "facilitar un nuevo renacimiento" del PSOE "no es contra Sánchez, sino contra su política".

PUBLICIDAD

"Hay dos maneras de estar en política: entrenándose para colaborar o entrenarse para el enfrentamiento. Los actuales dirigentes socialistas eligieron la segunda opción", recalca Ibarra.

EL PSOE TIENE QUE "RECONOCER ERRORES"

Al respecto, el expresidente extremeño ha apostado porque el PSOE "trate por todos los medios de ayudar a recuperar al país", aunque cree que debe huir de la "errónea" frase de "aunque sea a costa de los intereses del partido".

"Si el PSOE, aquí y ahora, contribuye real y eficazmente a sacar a España del atolladero en el que está metida, contribuirá, sin ningún género de dudas, a reforzar su papel y a paliar la mala imagen que tiene la democracia representativa en España", añade Ibarra.

Bajo su punto de vista, los socialistas actuales deben "dejar a Sumar y Podemos el papel de la demagogia y el movimiento de las vísceras".

Para ello, cree que el PSOE en estos momentos tiene "la obligación" de reconocer que en el pasado "cometió algunos errores", que, para él, han sido la Ley de Amnistía, la financiación singular para Cataluña o el respaldo a la ley del 'solo sí es sí', y garantizar que "no está dispuesto a seguir cometiéndolos".

EL BIPARTIDISMO, MÁS BENEFICIOSO PARA EL CONTROL DEMOCRÁTICO

En otro apartado de su libro, Ibarra ha precisado que no defiende la limitación de mandatos, pero sí que apuesta porque nadie pueda resultar elegido para el desempeño de una tarea institucional si no tiene previamente acreditada una actividad profesional.

"Si no se ha cotizado un mínimo de cinco años a la Seguridad Social, nadie debería aspirar a un cargo institucional. Quien aspira a dedicar parte de su vida a la política profesional debe acreditar que ha sabido ganarse la vida al margen de la política", plantea Ibarra.

También ha opinado que el bipartidismo "ha resultado más beneficioso para los intereses de los españoles y para el control democrático que el multipartidismo imperante en estos momentos".

Por último, Ibarra ha reivindicado la vigencia de la Constitución de 1978, aunque sí que cree que "todo proceso necesita revisiones para sustituir o cambiar los materiales vencidos por la fátiga". En concreto, propone dos reformas: convertir el Senado en una "auténtica cámara de representación territorial" e introducir un capítulo que contemple la sociedad virtual.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenado a 14 años por violar a su sobrina, una menor tutelada por la Generalitat de Cataluña: las agresiones se prolongaron durante cinco años

El acusado asumió temporalmente la guarda de la adolescente, quien relató que los abusos ocurrieron “casi cada noche” durante el tiempo que residió en la casa de su tío

Condenado a 14 años por violar a su sobrina, una menor tutelada por la Generalitat de Cataluña: las agresiones se prolongaron durante cinco años

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

La capital española conmemora este lunes la festividad de su patrona con actos religiosos en la catedral y espectáculos que incluyen danza, zarzuela y el reparto de 1.000 raciones de un dulce tradicional

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

La ficción de RTVE mantiene en vilo a la audiencia con las investigaciones de Curro y Manuel sobre la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

El Ministerio de Defensa ha informado que las causas del suceso están bajo investigación

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu