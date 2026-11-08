Rodrigue Kwizera estrena su pasaporte español igualando al mito Bekele

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Santiponce (Sevilla), 8 nov (EFE).- El atleta español de origen burundés Rodrigue Kwizera ha logrado este domingo su tercer entorchado en el Cross Internacional de Itálica, que ya ganara en 2021 y 2025, al término de un emocionante esprint con los kenianos Charles Kiboino y Franklin Kibet.

Kwizera, que se ciñó las dos primeras coronas de Adriano cuando aún era ciudadano de Burundi, celebró el estreno de su nacionalidad española igualando en el palmarés de la prueba sevillana al legendario atleta etíope Kenenisa Bekele, cuádruple medallista olímpico y tres veces vencedor en Santinponce entre 2003 y 2007.

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La carrera, 9.550 metros en cuatro giros al circuito alrededor de las ruinas de la antigua ciudad romana, tuvo una configuración extraña, ya que la condujo hasta su mitad un nutrido pelotón de una veintena de corredores comandado por el burgalés Dani Arce y con los atletas de origen africanos agazapados.

Tras el segundo paso por meta, el keniano Andrew Alamisi lanzó un primer ataque que redujo el grupo a la mitad y enseguida fue replicado por el ugandés Dimas Yeko, que limpió aún más la cabeza de carrera para regocijo de Rodrigue Kwizera, quien corrió si apenas desgaste hasta el kilómetro final.

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Ya en la última vuelta, Kwizera se quedó en compañía de Kiboino y Kibet, dos veinteañeros que admitían la superioridad del español en el embalaje, por lo que cambiaron el ritmo antes de encarar la línea de meta, en las zonas cuesta arriba salpicadas por un circuito de los denominados 'rompepiernas'.

Todo fue en vano, ya que Kwizera resistió a los ataques y dibujó un esprint de manual, 200 metros imperiales en los que tuvo tiempo de lanzar su puño al aire para igualarse en el palmarés del Cross de Itálica con el etíope Kenenisa Bekele, uno de los fondistas con mejor palmarés de todos los tiempos.

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A la estela de los tres ocupantes del podio, entró un tercer keniano, Denis Kemboi, y el otro hispano-burundés Thierry Ndikumwenayo, que apenas le sacó un segundo al joven alicantino Miguel Chazarra, quien obtuvo un meritorio sexto puesto y fue el primer corredor nacido en Europa en meta.

Andrew Alamisi, segundo en 2025, fue séptimo por delante del ugandés Dimas Yeko y del gran favorito, el etíope Berihu Aregawi, que no estuvo en disposición de vencer en ningún momento, y completó el 'top 10' otro ugandés Samuel Cherop. EFE

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