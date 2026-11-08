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Rahm gana en Abu Dabi y vuelve a saborear el éxito en el circuito europeo tras cuatro años

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Redacción Deportes, 8 nov (EFE).- El jugador español Jon Rahm se reencontró este domingo con la victoria en el DP World Tour, el circuito europeo, cuatro años después al proclamarse ganador del torneo de Abu Dabi tras una última jornada en la que volvió a mostrar su mejor versión ante el empuje del norirlandés Rory McIlroy.

En su primera prueba desde que se desvinculó de LIV Golf, la ya extinta liga saudí, y dos meses después de ser último en Wentworth (Inglaterra) en una de sus peores actuaciones de su carrera, Rahm emergió y conquistó un título que no saboreaba desde que el que logró en Dubái en noviembre de 2022.

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El exnúmero uno del mundo se impuso con dos golpes de ventaja sobre el inglés Tyrrell Hatton y cuatro sobre McIlroy, quien recorta puntos al español Eugenio Chacarra, vigésimo segundo en Abu Dabi, en la pelea por ser el mejor jugador de la temporada ('Race to Dubai'), lo que se dilucidará en la final de Dubái del 12 al 15 de este mes. EFE

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