Porfi Fisac: "Todavía no tengo conseguido ese punto de indomables en mi equipo"

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Burgos, 8 nov (EFE).- El técnico del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Porfi Fisac, reconoció este domingo, tras la derrota ante el Valencia Basket (93-100), que dejaron escapar una oportunidad para lograr una victoria de prestigio y lamentó que aún no ha conseguido "ese punto de indomables" en su equipo.

Fisac destacó que su equipo hizo muchas cosas bien, aunque volvió a acusar problemas para gestionar los momentos decisivos.

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"Hay momentos determinados, sobre todo en ese último cuarto, en los que nos cuesta llegar a jugar con el criterio que queremos, tanto en defensa como en ataque. Tenemos demasiados errores, digamos que juveniles", aseguró.

El técnico señaló el mérito del rival, que "está empujando, está apretando bien y está subiendo líneas", en insistió en la necesidad de recuperar el control de los partidos cuando llegan los momentos de mayor exigencia.

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"Jugamos para dominar desde la defensa y llevar el partido donde queremos. Si nos dominan ellos, estamos mal, pero en ataque también tenemos que mejorar", subrayó.

También hizo referencia a la eliminación de Koprivica, "muy importante" por la seguridad que podía trasladar a sus compañeros en los minutos finales del encuentro, y los problemas físicos de DJ Steward en los últimos minutos. EFE

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