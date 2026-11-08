Pezzolesi (Las Palmas) y Alarcón (Utrecht) sustituyen en la sub-21 a Rafita y Fer López

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Madrid, 8 nov (EFE).- El lateral derecho de la UD Las Palmas Valentín Pezzolesi y el extremo del Utrecht neerlandés Ángel Alarcón han entrado en la convocatoria de la selección española sub-21 de fútbol para suplir a Rafita, del Málaga, y Fer López, del Wolverhampton inglés, respectivamente, quienes causan baja por problemas físicos.

Pezzolesi y Alarcón se incorporarán este lunes a la concentración a las órdenes del seleccionador, David Gordo, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar los dos partidos amistosos programados contra Japón, en Almendralejo (Badajoz), el día 13 y ante Albania, en Tirana, el 17, informa la Real Federación Española de Fútbol en su webn.

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En el caso de Pezzolesi, de 19 años y natural de Santa Cruz de Tenerife, es su estreno con la sub-21, después de que debutara con la sub-20 en un amistoso ante México el pasado 30 de septiembre, en el que jugó la segunda parte. y de haber participado también con la sub-19.

El lateral cumple su tercera temporada en Las Palmas, con el que debutó el 22 de febrero en Primera División, cuando se convirtió en el más joven en vestir la camiseta del equipo insular en la máxima categoría con 17 años y diez meses.

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Ángel Alarcón, de 22 años y natural de Castelldefells (Barcelona), milita en el Utrecht de Países Bajos desde la presente temporada cedido por el Oporto, después de pasar por los filiales del Barcelona y el club portugués.

Llego a debutar con el primer equipo del Barcelona en enero de 2023, de la mano de Xavi Hernández, en el partido de la Copa del Rey ante el Ceuta (5-0), y llegó a jugar cinco partidos.

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Con España, estuvo en la sub-15 y en la sub-19, pero no había sido llamado hasta ahora por la Rojita.

La primera sesión de entrenamiento de los de David Gordo será mañana en Las Rozas. EFE