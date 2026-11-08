Penix: "Es impresionante poder expandir globalmente el deporte que amamos"

Guardar

Madrid, 8 nov (EFE).- Michael Penix Jr., mariscal de campo de los Atlanta Falcons, se mostró muy satisfecho de la experiencia de poder jugar en España, algo que hicieron al enfrentarse a los Cincinnati Bengals en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en un duelo en el que perdieron por 34-17.

"Es un estadio hermoso. Es impresionante poder expandir globalmente el deporte que amamos. Los aficionados vinieron desde distintas partes y llenaron el estadio. Es una experiencia impresionante para todos nosotros. Queríamos salir con una victoria, pero fue una experiencia increíble", declaró en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Asimismo indicó ante los medios de comunicación: "Tenemos muchas cosas que limpiar. queremos ganar partidos de fútbol americano Y una vez que limpiemos esas cosas, definitivamente vamos a estar concentrados para lograrlo. Sabemos que tenemos un buen equipo y tenemos que jugar nuestro fútbol". EFE