Pellegrini: “Hicimos un partido muy completo”

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Elche (Alicante), 8 nov (EFE).- El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, aseguró este domingo tras la victoria ante el Elche (0-2) que su equipo hizo un partido “muy completo” en un escenario que calificó como “difícil”.

“Es una victoria importante como visitante”, indicó el preparador, que admitió que la primera parte fue “pareja”.

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“Nuestro segundo tiempo fue completo y salimos a buscar el partido. El portero del Elche tuvo varias paradas importantes”, recordó el técnico bético, que se congratuló del buen rendimiento que ofrecieron los cambios.

“Los hicimos para refrescar posiciones, pero el equipo ya venía jugando bien. Lo importante son los tres puntos”, añadió Pellegrini, que se mostró feliz por el gol de Marc Bartra a balón parado.

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El entrenador deseó que el irlandés Parrott, ofuscado en los últimos partidos, encuentre con la selección de Irlanda la confianza que no termina de encontrar, si bien precisó que, sin marcar, “aporta cosas importantes”.

El preparador chileno mostró su confianza en que el Betis encare “al mismo nivel” que ha mostrado en la Liga y la Liga de Campeones su próximo debut en la Copa del Rey y evitó valorar si el equipo está en el mejor momento desde su llegada.

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“No me quedo con un momento, sino con la maduración de un proyecto. Este era un partido de equipo grande para intentar estar con los grandes. Las temporadas hay que finalizarlas y queda mucho todavía”, finalizó. EFE

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