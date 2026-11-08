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Pedro Martínez: "Todos los triunfos en equipo nos darán mejor rendimiento"

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Madrid, 8 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, afirmó que victorias "en equipo" como la de este domingo en la Liga Endesa ante el UCAM Murcia (90-71) darán a su equipo un "mejor rendimiento" durante la temporada.

Con el triunfo de este fin de semana, los blancos continúan su triunfal racha en la ACB (7-0) y mantienen el liderato de manera firme.

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"Estamos contentos por sacar este partido. Por el respeto al rival y por nuestra situación física, que nos limita un poco. Nuestros jugadores han tenido una gran mentalidad, han estado concentrados y me voy contento con el trabajo que hemos hecho", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

Asimismo, reconoció la dificultad en el tercer cuarto, cuando su rival se llegó a colocar sólo tres puntos por debajo (58-55): "Superar ese momento como lo hemos hecho es una buena noticia. Que hayamos sido capaces de recuperarnos e irnos en el marcador es una buena noticia y demuestra que el equipo está en una buena dinámica", subrayó.

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Pese a las bajas, valoró la manera en la que jugó su plantilla, en la que hizo debutar al joven júnior Pablo Mera.

"Todo lo que sean triunfos con jugar en equipo será lo que nos dé mejor rendimiento. Hemos abusado del bote en algunas acciones y otras hemos compartido bien el balón. Hemos encontrado bien a Tavares en algunas situaciones de bloqueo directo. Ellos defienden muy bien la línea de tres puntos y hemos jugado bien en equipo; es la manera y más ahora, ante tanta baja", analizó.

Cuestionado por qué facetas son las que el equipo debe mejorar, el técnico se centró en la mentalidad de los jugadores.

"Un poco en todo. Debemos tener la mentalidad de mejorar en defensa, en la defensa del bloqueo directo...También hay que mejorar, por ejemplo en lo de Shulga, durante días no entraba en la convocatoria y ha tenido una gran mentalidad. También Procida. El tener esta mentalidad de esperar tu momento y trabajar bien en el día a día lo tienen que ver todos. Tiene que servir de ejemplo. Intentar estar mentalmente bien", reflexionó.

Por último, dejó claro que dejar este domingo sin minutos a Nick Smith Jr. se debió a una "decisión técnica".

"Lo de Nick Smith es decisión técnica. Hoy hemos apostado por otros jugadores. Shulga ha hecho un buen trabajo en defensa y con gran ritmo. Sergi y Abalde, que está en un buen momento, Feliz...He querido darle más confianza a ellos. Hace unos partidos era Shulga el que no jugaba y ahora ha vuelto con gran trabajo. Lo de Nick no es un castigo, simplemente he tomados esta decisión, finalizó. EFE

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