Oyarzabal, baja en la Real; Tsitaishvili y Unai López entran en el Rayo

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San Sebastián, 8 nov (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, no podrá contar con su capitán, Mikel Oyarzabal, a causa de unas anginas, mientras que el técnico del Rayo Vallecano, Beñat San José, suple a los lesionados Óscar Valentín y Álvaro García con la entrada de Tsitaishvili y Unai López en el once titular.

El técnico txuri-urdin, obligado a reestructurar el equipo por la baja del capitán eibarrés, ha optado por introducir varias rotaciones en el equipo inicial. Aihen Muñoz entra en el lateral izquierdo para dar descanso a un Sergio Gómez con mucha carga de minutos, mientras que Carlos Soler regresa directamente a la titularidad tras superar el cuadro febril que le impidió estar disponible ante el Olympique de Lyon.

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Por su parte, Beñat San José ha apostado por Tsitaishvili y Unai López para cubrir las ausencias obligadas en el centro del campo y el extremo izquierdo. En el resto de las demarcaciones, el preparador del cuadro vallecano repite el mismo bloque que logró el triunfo por 3-0 ante el Celta en la última jornada.

El once de la Real Sociedad lo forman: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen Muñoz; Turrientes, Carlos Soler; Take Kubo, Sucic, Barrenetxea; Óskarsson.

El Rayo Vallecano sale de inicio con: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Ciss, Unai López, Pedro Díaz; De Frutos, Tsitaishvili, Camello. EFE.

pbl/og