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Otros dos cayucos elevan a 400 las personas desembarcadas en El Hierro este domingo

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Valverde (El Hierro), 8 nov (EFE).- La llegada de otros dos cayucos a la costa de El Hierro eleva a en torno a 400 la cifra provisional de personas migrantes desembarcadas este domingo en la isla más meridional del archipiélago canario.

Salvamento Marítimo detalla que la primera de las embarcaciones fue avistada a una milla de La Restinga y que la Salvamar Diphda fue al rescate de las 80 personas que iban a bordo.

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Mientras, la Salvamar Acrux ha rescatado a otras 106 personas, incluidas dos mujeres y cuatro menores, que ocupaban el segundo cayuco.

Horas antes, la Salvamar Diphda había escoltado hasta tierra un cayuco localizado a 9 millas con 215 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y cuatro menores.

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La llegada constante de cayucos está colapsando las instalaciones del muelle de La Restinga, donde se está procediendo a sacar a tierra varios de ellos con la ayuda de una grúa. En la noche de este sábado había amarrados más de una veintena. EFE

gf/jmor/lml

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