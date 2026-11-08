Okeke, nueva lesión en el Real Madrid; el canterano Pablo Mera, convocado

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Madrid, 8 nov (EFE).- Chuma Okeke, ala-pívot estadounidense del Real Madrid, es baja de última hora para el encuentro de este domingo, correspondiente a la jornada 7 de la Liga Endesa, ante el UCAM Murcia en el Movistar Arena y su lugar lo ocupará el canterano Pablo Mera.

Pese a que Pedro Martínez debía decidir entre uno de los tres extracomunitarios del equipo, el propio Okeke, Damian Jones o Nick Smith Jr., ha sido el ala-pívot el sacrificado de la convocatoria debido a unas molestias en el gemelo izquierdo y en la rodilla derecha.

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A la espera del parte médico oficial para conocer el alcance exacto de la lesión, Okeke se une a la larga lista de bajas del equipo blanco, integrada por Facundo Campazzo, lesión en el bíceps femoral izquierdo; Théo Maledon, esguince en la rodilla derecha; Mikael Jantunen, rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo; Gabriel Deck, intervenido por una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo; y Usman Garuba, rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

Por ello, el técnico Pedro Martínez ha convocado al base gallego Pablo Mera, nacido en 2010, júnior de primer año y una de las grandes promesas de la cantera blanca.

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Mera fue el Jugador Más Valioso (MVP) y máximo anotador del Torneo Internacional Cadete de Íscar con la selección española sub-16. Portará el dorsal 15, el mismo que luce con el equipo júnior de Javi Juárez. EFE