Norris gana en Sao Paulo por delante de Verstappen y Hadjar

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Redacción Deportes, 8 nov (EFE).- El británico Lando Norris (McLaren) se impuso este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), vigésima prueba del Mundial de Fórmula Uno y disputada en su parte final bajo la lluvia en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos.

Norris, campeón del mundo en 2025, ganó por delante de los dos pilotos de Red Bull Racing, el neerlandés Max Verstapen y el francés Isack Hadjar. La de este domingo en la decimocuarta victoria del inglés en F1 y la tercera de 2026.

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El ya campeón del mundo, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), acabó en la quinta plaza, justo por detrás de su compañero de equipo el británico George Russell.

Fernando Alonso (Aston Martin) fue duodécimo y Carlos Sainz (Williams), decimonoveno. EFE

dhr/sab