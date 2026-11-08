Montero llama a llenar la calle el 11N pese al aumento "premeditado" de violencia policial

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Madrid, 8 nov (EFE).- La candidata de Podemos para las elecciones del 29 de noviembre, Irene Montero, ha llamado este domingo a llenar las calles y conseguir que la huelga del próximo 11 de noviembre sea masiva, pese a lo que considera un aumento de la "violencia policial premeditado" por parte del Gobierno del PSOE y Frente Amplio.

Según ha dicho, la intención del Ejecutivo es "asustar a la gente que quiere movilizarse para que no lo hagan". "Si sacan la represión a pasear es porque tienen miedo de que la gente salga a la calle y sigan conquistando derechos", ha afirmado Montero en Madrid, donde ha animado a participar en una huelga que, a su juicio, debe "paralizar el país" por el derecho a la vivienda y contra el coste de la vida.

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Montero ha denunciado que en las últimas semanas se está produciendo un aumento de la violencia policial que considera "premeditado" y ha criticado que esa actuación se dirija contra estudiantes, profesores y sindicalistas, mientras que, según ha afirmado, no se emplea la misma contundencia contra grupos como Núcleo Nacional o agitadores como Vito Quiles.

A su juicio, la represión pretende impedir que la ciudadanía se organice y utilice herramientas como la huelga y las manifestaciones para conquistar derechos.

Por ello, ha insistido en llamar a la movilización y ha destacado que la del 11 de noviembre será la primera experiencia de huelga general para muchos jóvenes.

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Montero también ha responsabilizado al Gobierno central y a los autonómicos, además de a los fondos buitre, de los elevados precios de la vivienda y de permitir que los especuladores campen "a sus anchas" en España.

Ha acusado a los gobiernos de no haber hecho "absolutamente nada" para resolver la crisis habitacional y, por el contrario, de poner "la vida fácil a los especuladores, a los rentistas, a quienes están haciendo negocio" con los derechos de todos.

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Preguntada por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la ley del solo sí es sí, Montero ha advertido de que, si gobiernan PP y Vox, intentarán que España retroceda "décadas atrás" en los derechos conquistados por las mujeres.

La eurodiputada ha acusado a ambos partidos de haber dedicado sus esfuerzos a ridiculizar al movimiento feminista y cuestionar el consentimiento sexual, al tiempo que ha denunciado que el feminismo haya quedado relegado durante años.

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Montero ha defendido asimismo una propuesta "plurinacional, republicana y antifascista", basada en la alianza entre Gabriel Rufián y Podemos, y entre Esquerra Republicana y su formación, como alternativa a un Gobierno de PP y Vox y a la propuesta del PSOE y Frente Amplio para que "todo siga igual".

Ha reivindicado el derecho a "soñar con un mundo mejor" y ha asegurado que ese objetivo puede alcanzarse "con movilización y con lucha". EFE