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Montero llama a llenar la calle el 11N pese al aumento "premeditado" de violencia policial

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Madrid, 8 nov (EFE).- La candidata de Podemos para las elecciones del 29 de noviembre, Irene Montero, ha llamado este domingo a llenar las calles y conseguir que la huelga del próximo 11 de noviembre sea masiva, pese a lo que considera un aumento de la "violencia policial premeditado" por parte del Gobierno del PSOE y Frente Amplio.

Según ha dicho, la intención del Ejecutivo es "asustar a la gente que quiere movilizarse para que no lo hagan". "Si sacan la represión a pasear es porque tienen miedo de que la gente salga a la calle y sigan conquistando derechos", ha afirmado Montero en Madrid, donde ha animado a participar en una huelga que, a su juicio, debe "paralizar el país" por el derecho a la vivienda y contra el coste de la vida.

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Montero ha denunciado que en las últimas semanas se está produciendo un aumento de la violencia policial que considera "premeditado" y ha criticado que esa actuación se dirija contra estudiantes, profesores y sindicalistas, mientras que, según ha afirmado, no se emplea la misma contundencia contra grupos como Núcleo Nacional o agitadores como Vito Quiles.

A su juicio, la represión pretende impedir que la ciudadanía se organice y utilice herramientas como la huelga y las manifestaciones para conquistar derechos.

Por ello, ha insistido en llamar a la movilización y ha destacado que la del 11 de noviembre será la primera experiencia de huelga general para muchos jóvenes.

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Montero también ha responsabilizado al Gobierno central y a los autonómicos, además de a los fondos buitre, de los elevados precios de la vivienda y de permitir que los especuladores campen "a sus anchas" en España.

Ha acusado a los gobiernos de no haber hecho "absolutamente nada" para resolver la crisis habitacional y, por el contrario, de poner "la vida fácil a los especuladores, a los rentistas, a quienes están haciendo negocio" con los derechos de todos.

Preguntada por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la ley del solo sí es sí, Montero ha advertido de que, si gobiernan PP y Vox, intentarán que España retroceda "décadas atrás" en los derechos conquistados por las mujeres.

La eurodiputada ha acusado a ambos partidos de haber dedicado sus esfuerzos a ridiculizar al movimiento feminista y cuestionar el consentimiento sexual, al tiempo que ha denunciado que el feminismo haya quedado relegado durante años.

Montero ha defendido asimismo una propuesta "plurinacional, republicana y antifascista", basada en la alianza entre Gabriel Rufián y Podemos, y entre Esquerra Republicana y su formación, como alternativa a un Gobierno de PP y Vox y a la propuesta del PSOE y Frente Amplio para que "todo siga igual".

Ha reivindicado el derecho a "soñar con un mundo mejor" y ha asegurado que ese objetivo puede alcanzarse "con movilización y con lucha". EFE

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