Marcelinho Huertas: "Hemos llegado algo más frescos que ellos al final del partido"

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Santa Cruz de Tenerife, 8 nov (EFE).- El base de La Laguna Tenerife Marcelinho Huertas destacó que su equipo llegó "algo más fresco" que el Asisa Joventut a los últimos minutos del encuentro, una circunstancia que, unida al "acierto en las acciones decisivas", permitió a los aurinegros llevarse un triunfo "muy igualado".

"Ha sido un partido muy intenso, con buenos y malos momentos alternados para los dos equipos", señaló el brasileño, que felicitó al conjunto catalán por su actuación y se mostró seguro de que "volverá a estar en la parte alta de la clasificación cuando recupere a los jugadores lesionados".

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Huertas explicó que la clave para superar los diferentes parciales del encuentro estuvo en "mantener la concentración" y "centrarse en cada posesión", además de prestar especial atención a Nico Laprovittola, de quin dijo que lleva "mucho tiempo a un nivel estratosférico" y que, pese a firmar un gran partido, pudo sentir el desgaste físico en el tramo final.

El base reconoció que su equipo no tuvo el acierto habitual pese a generar buenos tiros, por lo que necesitó "elevar su intensidad defensiva para compensar las dificultades ofensivas", y destacó especialmente el trabajo de Vince Hunter, al que atribuyó un "papel fundamental" por su "agresividad, protección del aro y capacidad reboteadora".

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También ha restado importancia al desacierto desde la línea de tiros libres, en los que La Laguna Tenerife firmó una actuación por debajo de sus registros habituales. "Hay días que no quiere entrar" la pelota, subrayó.

Por último, Huertas resaltó el reto que supone enfrentarse a Ricky Rubio, al que conoce desde hace muchos años y definió como "uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español". EFE

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AM/ism