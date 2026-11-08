Manuel Avís, escritor: “Lorca siempre está vivo, es una herida continua y constante”

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Fermín Cabanillas

Sevilla, 8 nov (EFE).- El inesperado hallazgo de un arcón con material inédito de Federico García Lorca lleva al narrador de ‘Déjame que baile’ -Cabaret Voltaire- a descubrir nuevos aspectos del devenir poético y amoroso del poeta, alguien que “siempre está vivo, es una herida continua y constante”, como explica a EFE su autor, el cacereño Manuel Avís.

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Avís (Trujillo, 1994) es escritor y doctor en Estudios Literarios, y autor de las novelas ‘Anclar la mar’ y ‘Tiemblas en el verano’, y ha construido un libro a partir de un arcón imaginario sobre el que relata historias de Lorca través de sus amistades y amantes, y de los encuentros que jalonaron su camino, completado con fotografías reales del poeta encontradas en distintos lugares y entidades.

Y es que, sobre todo, se confiesa admirador de los autores que cuentan historias personales, “que narran su vida a través de sus libros”, y que tienen “la honestidad de no crear filtros entre el texto y el lector”, por lo que no es raro que, como investigador, sea un entusiasta del estudio de la obra de Marcel Proust, Annie Ernaux, Lorca, Ana María Matute, Colette, Anne Carson o, muy especialmente, de Marguerite Yourcenar y Virginia Woolf.

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“Toda la novela tiene una base profundamente documental, porque yo necesitaba utilizar un narrador contemporáneo que encontrase ese arcón perdido, porque la novela está construida desde el vacío, desde la herida abierta del archivo de Lorca que ha sido saqueado”, dice Avís.

Y lamenta que, del poeta, fueron eliminados sus recuerdos y su obra, y el archivo está “saqueado, hecho desaparecer, destruido, mutilado…”, y por eso quería “escribir el libro desde ahí, desde todos esos epistolarios amorosos que no han llegado hasta nosotros y que merecen un lugar en la historia”.

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Pero no es una novela al uso, sino un libro al estilo de Avís, porque su pasión está “ligada a la escritura de la intimidad, a la escritura autobiográfica”, lo que resume con una frase: “Lorca vive en cada uno de sus poemas y, para comprender a Nueva York o cualquier libro de poemas, es muy importante entender la vida”.

Y lo engloba en el grupo de escritores que se resume en una frase de Marguerite Duras “que decía que entre el texto y el lector se produce una complicidad casi amorosa, y con estos autores, esa complicidad llega a su más alta cota”.

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“Lo que sucede con Lorca es que es una herida en España continua y constante al ser nuestro gran poeta asesinado”, explica el escritor cacereño, que concreta que el libro, en parte, “se sitúa en esa línea de defensa que busca, que pretende, encontrar los restos insepultos del poeta”.

En este punto, la pregunta pasa por saber si a Manuel Avís le gustaría más encontrar una grabación con la voz de Lorca o sus restos y lo tiene claro: “Encontrar los restos ayudaría a cerrar muchísimas heridas, no solo la relacionada con Lorca, sino una herida nacional, una herida que tiene que ver con el dolor de todos”.

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En el libro hay una “frase demoledora” que dice que “España es el país que asesina a sus poetas”, y no obvia que España es el segundo país después de Camboya con más números de desaparecidos en fosas comunes, y, contado, “hay que aceptar esa historia y luego hay que repararla, y este libro pretende ser también un intento de reparación, un ejercicio de memoria”.

Una última reflexión para ‘La bola negra’, una "película maravillosa" en la que le gustaría haber visto más escenas “de deseo” entre Lorca y Rapún, igual que lamenta que, en el cine y la vida real, “las vidas de escritores gays son silenciadas, humilladas”.

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Y afirma que ‘Déjame que baile’ provoca distintas sensaciones, “con gente que me dice que llora de rabia, de dolor, pero también por la belleza que la propia vida de Federico representa”. EFE

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