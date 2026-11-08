Espana agencias

Manuel Avís, escritor: “Lorca siempre está vivo, es una herida continua y constante”

Guardar

Fermín Cabanillas

Sevilla, 8 nov (EFE).- El inesperado hallazgo de un arcón con material inédito de Federico García Lorca lleva al narrador de ‘Déjame que baile’ -Cabaret Voltaire- a descubrir nuevos aspectos del devenir poético y amoroso del poeta, alguien que “siempre está vivo, es una herida continua y constante”, como explica a EFE su autor, el cacereño Manuel Avís.

PUBLICIDAD

Avís (Trujillo, 1994) es escritor y doctor en Estudios Literarios, y autor de las novelas ‘Anclar la mar’ y ‘Tiemblas en el verano’, y ha construido un libro a partir de un arcón imaginario sobre el que relata historias de Lorca través de sus amistades y amantes, y de los encuentros que jalonaron su camino, completado con fotografías reales del poeta encontradas en distintos lugares y entidades.

Y es que, sobre todo, se confiesa admirador de los autores que cuentan historias personales, “que narran su vida a través de sus libros”, y que tienen “la honestidad de no crear filtros entre el texto y el lector”, por lo que no es raro que, como investigador, sea un entusiasta del estudio de la obra de Marcel Proust, Annie Ernaux, Lorca, Ana María Matute, Colette, Anne Carson o, muy especialmente, de Marguerite Yourcenar y Virginia Woolf.

PUBLICIDAD

“Toda la novela tiene una base profundamente documental, porque yo necesitaba utilizar un narrador contemporáneo que encontrase ese arcón perdido, porque la novela está construida desde el vacío, desde la herida abierta del archivo de Lorca que ha sido saqueado”, dice Avís.

Y lamenta que, del poeta, fueron eliminados sus recuerdos y su obra, y el archivo está “saqueado, hecho desaparecer, destruido, mutilado…”, y por eso quería “escribir el libro desde ahí, desde todos esos epistolarios amorosos que no han llegado hasta nosotros y que merecen un lugar en la historia”.

Pero no es una novela al uso, sino un libro al estilo de Avís, porque su pasión está “ligada a la escritura de la intimidad, a la escritura autobiográfica”, lo que resume con una frase: “Lorca vive en cada uno de sus poemas y, para comprender a Nueva York o cualquier libro de poemas, es muy importante entender la vida”.

Y lo engloba en el grupo de escritores que se resume en una frase de Marguerite Duras “que decía que entre el texto y el lector se produce una complicidad casi amorosa, y con estos autores, esa complicidad llega a su más alta cota”.

“Lo que sucede con Lorca es que es una herida en España continua y constante al ser nuestro gran poeta asesinado”, explica el escritor cacereño, que concreta que el libro, en parte, “se sitúa en esa línea de defensa que busca, que pretende, encontrar los restos insepultos del poeta”.

En este punto, la pregunta pasa por saber si a Manuel Avís le gustaría más encontrar una grabación con la voz de Lorca o sus restos y lo tiene claro: “Encontrar los restos ayudaría a cerrar muchísimas heridas, no solo la relacionada con Lorca, sino una herida nacional, una herida que tiene que ver con el dolor de todos”.

En el libro hay una “frase demoledora” que dice que “España es el país que asesina a sus poetas”, y no obvia que España es el segundo país después de Camboya con más números de desaparecidos en fosas comunes, y, contado, “hay que aceptar esa historia y luego hay que repararla, y este libro pretende ser también un intento de reparación, un ejercicio de memoria”.

Una última reflexión para ‘La bola negra’, una "película maravillosa" en la que le gustaría haber visto más escenas “de deseo” entre Lorca y Rapún, igual que lamenta que, en el cine y la vida real, “las vidas de escritores gays son silenciadas, humilladas”.

Y afirma que ‘Déjame que baile’ provoca distintas sensaciones, “con gente que me dice que llora de rabia, de dolor, pero también por la belleza que la propia vida de Federico representa”. EFE

fcs/dt/jmj

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

La ficción de RTVE mantiene en vilo a la audiencia con las investigaciones de Curro y Manuel sobre la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

El Ministerio de Defensa ha informado que las causas del suceso están bajo investigación

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La libertad horaria vigente en la región permite que cada comerciante decida su jornada, por lo que conviene consultar la web de cada marca antes de desplazarse

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Lluvias fuertes en parte del país, tormentas y nieblas: la previsión del tiempo para este domingo en España

Las precipitaciones ganarán fuerza durante las últimas horas de la jornada en Andalucía occidental, Extremadura, los Montes de Toledo y el Sistema Central

Lluvias fuertes en parte del país, tormentas y nieblas: la previsión del tiempo para este domingo en España

Empanada de manzana y canela, un postre fácil y reconfortante

Este postre es ideal para preparar con antelación y disfrutar de una merienda que nos hará quedar como verdaderos chefs

Empanada de manzana y canela, un postre fácil y reconfortante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu