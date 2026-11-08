Los desalojos de campamentos temporales de migrantes en Ceuta seguirán los próximos días

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Ceuta, 8 nov (EFE).- El Gobierno ha destacado este domingo el desalojo con "éxito" del campamento temporal que se había habilitado en el puerto de la ciudad para dar respuesta a la presencia de miles de migrantes que permanecían en las calles desde finales de julio y que fueron acogidos en este recurso temporal.

Según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Ceuta, el proceso de hoy continuará en los próximos días con el traslado de personas migrantes que se encuentran en dispositivos temporales con el objetivo de "optimizar" las plazas disponibles en otros emplazamientos.

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El Gobierno ha advertido que trabaja "en colaboración" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintas operaciones en Ceuta para recuperar la "total normalidad cuanto antes".

Dentro de las previsiones del Gobierno para desmantelar recursos temporales, este domingo se ha desarrollado un primer operativo desalojando por completo las 50 carpas ubicadas en el muelle de Poniente.

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El Gobierno ha añadido que posteriormente a este desalojo se procederá a la limpieza y al desmantelamiento de las carpas. EFE

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