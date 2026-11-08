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Las acampadas por la vivienda de Vigo y Pontevedra empezarán a retirarse después del 11N

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Santiago de Compostela, 8 nov (EFE).- Las acampadas por la vivienda de Vigo y Pontevedra han anunciado que empezarán a retirarse en distintas fechas después de la huelga general del 11 de noviembre, aunque mantendrán la lucha en otros espacios.

En Vigo, donde la iniciativa arrancó el 12 de octubre y actualmente cuenta con más de 70 tiendas instaladas en la Alameda, han realizado este domingo una asamblea en la que han decidido comenzar un "proceso progresivo" de desacampada el día 15 de noviembre, que se desarrollará a lo largo de la semana siguiente.

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Según han informado en una nota de prensa, una vez culminado ese proceso, los integrantes de la acampada continuarán con su actividad como un colectivo asambleario organizado para luchar por la vivienda.

"Acampar no era un fin sino un medio para alcanzar sus objetivos respecto a la crisis de vivienda, también la huelga es un medio. Por tanto, hubo un claro consenso alrededor de seguir luchando hasta alcanzar esos objetivos", han explicado.

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Uno de los ejes prioritarios de esa acción será luchar para solucionar la situación de emergencia social en Vigo y el apoyo a personas sinhogar o en riesgo de exclusión social.

La acampada viguesa ha recalcado su apoyo a la huelga general del 11N y espera que "la jornada sea todo un éxito que nos permita avanzar en la lucha por la vivienda".

Alrededor de 40 personas pernoctan a diario en esta acampada, según sus representantes, con asambleas en las que se rebasó el centenar de participantes.

Otra de las acampadas gallegas, la de Pontevedra, ha anunciado también este domingo que retirará sus tiendas de la Alameda el día 12, una vez realizada la huelga general.

"Tras más de un mes de trabajo incesante consideramos que tras la huelga del 11N es necesario continuar el trabajo en nuevos espacios, llevando la lucha y las asambleas a los barrios de la ciudad", han informado en su perfil de Instagram.

La acampada pontevedresa, que arrancó el 8 de octubre, ha insistido en que la lucha "sigue" y no acaba con la huelga, y ha asegurado que seguirá "trabajando por los derechos de toda la ciudadanía". EFE

(vídeo)

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