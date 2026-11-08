La pívot Adut Bulgak se desvincula del Spar Girona

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Girona, 8 nov (EFE).- La pívot sursudanesa Adut Bulgak tampoco continuará en el Spar Girona y es la segunda baja confirmada por el club catalán en dos días, después del adiós de la también interior Marta García.

El Girona necesita reaccionar después de un inicio de temporada complicado en la Liga Femenina Endesa (1-6) y ha anunciado este domingo que Bulgak, de 24 años, también acaba su etapa en el equipo.

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La pívot sursudanesa fichó por el club catalán en verano después de brillar en la Liga Challenge con el Azulmarino Mallorca Palma, con unos números de 11,2 puntos y 8,7 rebotes por partido en la fase regular.

En el equipo de Roberto Íñiguez no ha encontrado su mejor versión y ha promediado 6,2 puntos, 3,2 rebotes y 5,7 créditos de valoración en la Liga Femenina Endesa, y 8,5 puntos, 6,5 rebotes y 11,5 créditos de valoración en la Eurocopa.

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La jugadora ya no había participado en los dos últimos partidos de la competición continental porque cedió su plaza de extracomunitaria a la recién llegada Ugonne Onyiah y tampoco participó en la derrota del viernes ante el Valencia Basket en Fontajau. EFE

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