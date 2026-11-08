La final entre Janice Tjen y Madga Linette, pospuesta al lunes debido a la lluvia

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- La final del torneo WTA 250 de Chennai (India) entre la indonesia Janice Tjen y la polaca Magda Linette, prevista para este domingo, fue pospuesta a este lunes debido a la lluvia y la mala calidad del aire, según informó la organización.

Janice Tjen buscará su segundo titulo del circuito mundial tras ganar en Chennai el pasado año y lo hará ante Magda Linette, 68 del mundo y ganadora de tres torneos WTA 250 en Nueva York (2019), Hua Hin (2020) y Praga (2024). EFE

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