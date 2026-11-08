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la borrasca Bruna provoca un herido, caída de árboles y desprendimientos en Canarias

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Santa Cruz de Tenerife, 8 nov (EFE).- La borrasca Bruna ha dejado 16 incidencias desde la pasada medianoche en Canarias, la mayoría relacionadas con la caída de árboles, desprendimientos y desplazamientos de objetos por el viento, como el caso de un vecino de La Palma que ha resultado herido por el impacto de una silla.

La jefa de servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, ha detallado que la mayoría de las incidencias se han concentrado en Tenerife, donde se ha registrado la caída de árboles y ramas, y el desplazamiento de vallas, bidones y señales de tráfico.

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También ha habido desprendimientos de objetos a la vía pública en La Laguna, Icod, Los Realejos, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife y San Miguel de Abona.

En La Palma se han contabilizado cinco incidencias, la más relevante, el desplazamiento por el fuerte viento de una silla que ha impactado en una persona que ha sido trasladada a un centro sanitario.

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Además, se ha registrado el desplazamiento de barreras de hormigón en el acceso al muelle, la caídas de árboles y de contenedores, y desprendimientos en la carretera LP-2 en Fuencaliente.

En La Gomera se ha procedido al cierre preventivo de la carretera CV 14 en la zona de El Rejo y en Gran Canaria varios árboles han caído sobre la línea de media tensión en Moya.

Montserrat Román indica que estas incidencias han sido por el momento puntuales y relacionadas principalmente por el viento, sin que se hayan producido situaciones de "especial gravedad".

Por lo demás, indica que Emergencias está pendiente de las actualizaciones de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para valorar posibles ajustes en las declaraciones de alerta y prealerta, y recuerda que el fenómeno meteorológico adverso no ha finalizado.

Asimismo, recomienda a la población a seguir las recomendaciones y a informarse a través de los canales oficiales. EFE

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