La borrasca Bruna llega más débil lo esperado a Canarias y no causa incidencias graves

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Santa Cruz de Tenerife, 8 nov (EFE).- El frente de la borrasca Bruna ha llegado a Canarias más desestructurado y debilitado de lo que se preveía y ha dejado a su paso varias incidencias como la caída de árboles, desprendimientos y desplazamientos de objetos que no han revestido especial gravedad.

Solo una persona en La Palma ha resultado herida al recibir el impacto de una silla desplazada por el viento, que es el elemento que más se ha dejado notar en Canarias asociado a esta borrasca: en Izaña se ha registrado una racha de 112 kilómetros por hora, en el Roque de los Muchachos, de 106, y en el Alto Igualero, en Vallehermoso, de 103.

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En cuanto a las lluvias, ha habido acumulaciones de 10 litros/metro cuadrado en Fuencaliente, 7,6 en El Paso y 7 en Izaña, según los datos actualizados a las 11:00 horas.

Apenas media hora más tarde, a las 11:30 horas, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha acordado rebajar la alerta a prealerta por lluvias en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma, y lo mismo con la de fenómenos costeros en Tenerife y los litorales abiertos al norte y oeste de las restantes islas.

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Asimismo, ha dado por finalizada la prealerta por riesgo de inundaciones pluviales en todo el archipiélago.

A partir de ese momento, el Cabildo de Tenerife ha acordado rebajar las restricciones, lo que implica la reapertura de los espacios deportivos y culturales de propiedad insular.

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Esto ha permitido que el partido de baloncesto entre La Laguna Tenerife y el Asisa Joventut se pueda disputar finalmente con público en las gradas y no a puerta cerrada, como se había decidido inicialmente.

La borrasca Bruna ha dejado 16 incidencias desde la pasada medianoche en Canarias, la mayoría relacionadas con la caída de árboles, desprendimientos y desplazamientos de objetos por el viento, como el caso de un vecino de La Palma que ha resultado herido por el impacto de una silla y ha sido trasladado a un centro sanitario.

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La jefa de servicio de protección civil y atención de emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, ha detallado que la mayoría de las incidencias se han concentrado en Tenerife, donde se ha registrado la caída de árboles y ramas, y el desplazamiento de vallas, bidones y señales de tráfico.

También ha habido desprendimientos de objetos a la vía pública en La Laguna, Icod, Los Realejos, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife y San Miguel de Abona.

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Además, se ha registrado el desplazamiento de barreras de hormigón en el acceso al muelle, la caídas de árboles y de contenedores, y desprendimientos en la carretera LP-2 en Fuencaliente.

En La Gomera se ha procedido al cierre preventivo de la carretera CV 14 en la zona de El Rejo y en Gran Canaria varios árboles han caído sobre la línea de media tensión en Moya.

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Montserrat Román indica que estas incidencias han sido por el momento puntuales y relacionadas principalmente por el viento, sin que se hayan producido situaciones de "especial gravedad". EFE

(Foto)