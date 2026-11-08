La Aemet avisa de que una nueva borrasca y Bruna dejarán lluvias y vientos más ntensos

Guardar

Madrid, 8 nov (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que la borrasca Bruna y el paso de una nueva borrasca (sin nombre) entre el martes y el miércoles provocarán lluvias abundantes y vientos intensos en Canarias y la Península.

Según la Aemet, las lluvias más abundantes se registrarán en el suroeste y centro peninsular, Galicia y oeste de Castilla y León.

PUBLICIDAD

Ha alertado de que en puntos del sur del sistema Central podrán acumularse más de 300 litros por metros cuadrado.

Además se registrarán rachas de viento muy fuertes en zonas costeras y de montaña tanto en la Península como en Canarias.

Asimismo, el martes, gracias al paso de una pequeña borrasca, podrán reactivarse las precipitaciones en Canarias.

Ante esta situación, la Aemet ha recomandado recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre la situación meteorológica por los canales oficiales en todo momento. EFE

PUBLICIDAD