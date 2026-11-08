Javi Guerra y Katherine Tisalema ganan, destacados, la 61 Behobia-San Sebastián

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San Sebastián, 8 nov (EFE).- La atleta ecuatoriana Katherina Tisalema y el español Javi Guerra se alzaron este domingo como ganadores de la edición 61 de la Behobia-San Sebastián, ambos en solitario, después de sendas exhibiciones físicas.

En la prueba masculina, el atleta castellanoleonés Javi Guerra dio la sorpresa en una multitudinaria Behobia-San Sebastián con casi 30.000 inscritos y se alzó con la victoria sobre el favorito, Raúl Celada, que hizo segundo, e Iraitz Arrospide, que consiguió su sexto podio en esta carrera.

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El primer gran corte se produciría todavía dentro de la localidad de Irun, donde se conformó un amplio grupo de una veintena de atletas que comandaban dos de los favoritos, el veterano Guerra y el guipuzcoano Iraitz Arrospide, con Celada siempre al acecho.

Javi Menta, experto corredor popular guipuzcoano, no estaba cómodo con un ritmo de carrera bajo y se escapó a los quince minutos para poner distancia de por medio con los favoritos. Su ritmo reduciría a la mitad la selección de perseguidores, pero la aventura terminó pronto porque lo absorbieron enseguida, siempre con Arrospide tirando.

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La bajada del Alto de Gaintzurizketa, casi mediada la prueba, dejó un grupo selecto de sólo tres corredores que además se prestaban toda la colaboración posible para que la escapada cuajara, con Arrospide, Guerra y Celada siempre en grupo.

El guion cambiaría en la subida al Alto de Miracruz, la última dificultad del recorrido que pasa factura por el cansancio y en esta jornada también por el calor imperante durante la carrera, aunque a esas rampas se adaptó de maravilla Javi Guerra.

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Guerra dio el último ataque en la subida y Celada no pudo seguirle más que con la mirada, luego en la bajada hacia meta el corredor segoviano dio un paso más y se alejó lo suficiente para vivir un tranquilo final de carrera celebrándolo con el numeroso público que animaba en el Boulevard donostiarra.

En la carrera femenina, la atleta ecuatoriana radicada en España Katherine Tisalema cumplió los pronósticos y se adjudicó la 61 Bebohia San Sebastián en solitario, en una demostración de fuerza con un ritmo muy intenso desde el inicio.

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El grupo de favoritas se conformó casi desde la salida con Tisalema apretando, junto a la etíope Sisay Dida, la búlgara Devora Krasimirova y la portuguesa Mónica Silva.

Estas cuatro atletas llegaron al primer obstáculo elevado del recorrido, el alto de Gaintzurizketa, que avisaba ya de la dureza de esta carrera y que podía hacer la primera de las cribas.

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El esfuerzo pasó factura a la etíope, porque Tisalema, en un momento excelente de forma tras ganar la media maratón de Estocolmo (Suecia), y recientemente el cross de Torredonjimeno (Jaén), apretaba en la bajada del alto y el cuarteto quedó en trío.

Tisalema no quería tanta competencia y en la localidad de Errenteria, mediada la carrera, la ecuatoriana incrementó su ritmo y despegó inicialmente a sus compañeras Krasimirova y Silva.

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Todo el recorrido quedaba así expedito para Tisalema, que ahora corría contra el reloj, con el calor ya empezando a apretar y el cansancio haciendo mella en todas las participantes, menos en Krasimirova que renació en el tramo final para ponerse por delante.

La ecuatoriana tenía reservas y las sacó en el alto de Miracruz para volver a poner metros de por medio a cuatro kilómetros del final y aprovechar la bajada hasta la meta para meter casi un minuto a su rival y revalidar el título del pasado año. Cecilia Antón, la española, fue de menos a más y logró un meritorio podio.

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Clasificación 61 edición Behobia-San Sebastián

Hombres:

1.- Javi Guerra (Esp.) 1:01.14 minutos

2.- Raúl Celada (Esp.) a 31 segundos

3.- Iraitz Arrospide (Esp.) a 48 segundos

Mujeres:

1.- Kathetine Tisalema (Ecu.) 1:08.58 horas

2.- Devora Krasimirova (Bulg.) a 56 segundos

3.- Cecilia Antón (Esp.) a 1:22 minutos.- EFE

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cr/cl/og