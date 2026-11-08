Espana agencias

Javi Guerra y Katherine Tisalema ganan, destacados, la 61 Behobia-San Sebastián

Guardar

San Sebastián, 8 nov (EFE).- La atleta ecuatoriana Katherina Tisalema y el español Javi Guerra se alzaron este domingo como ganadores de la edición 61 de la Behobia-San Sebastián, ambos en solitario, después de sendas exhibiciones físicas.

En la prueba masculina, el atleta castellanoleonés Javi Guerra dio la sorpresa en una multitudinaria Behobia-San Sebastián con casi 30.000 inscritos y se alzó con la victoria sobre el favorito, Raúl Celada, que hizo segundo, e Iraitz Arrospide, que consiguió su sexto podio en esta carrera.

PUBLICIDAD

El primer gran corte se produciría todavía dentro de la localidad de Irun, donde se conformó un amplio grupo de una veintena de atletas que comandaban dos de los favoritos, el veterano Guerra y el guipuzcoano Iraitz Arrospide, con Celada siempre al acecho.

Javi Menta, experto corredor popular guipuzcoano, no estaba cómodo con un ritmo de carrera bajo y se escapó a los quince minutos para poner distancia de por medio con los favoritos. Su ritmo reduciría a la mitad la selección de perseguidores, pero la aventura terminó pronto porque lo absorbieron enseguida, siempre con Arrospide tirando.

PUBLICIDAD

La bajada del Alto de Gaintzurizketa, casi mediada la prueba, dejó un grupo selecto de sólo tres corredores que además se prestaban toda la colaboración posible para que la escapada cuajara, con Arrospide, Guerra y Celada siempre en grupo.

El guion cambiaría en la subida al Alto de Miracruz, la última dificultad del recorrido que pasa factura por el cansancio y en esta jornada también por el calor imperante durante la carrera, aunque a esas rampas se adaptó de maravilla Javi Guerra.

Guerra dio el último ataque en la subida y Celada no pudo seguirle más que con la mirada, luego en la bajada hacia meta el corredor segoviano dio un paso más y se alejó lo suficiente para vivir un tranquilo final de carrera celebrándolo con el numeroso público que animaba en el Boulevard donostiarra.

En la carrera femenina, la atleta ecuatoriana radicada en España Katherine Tisalema cumplió los pronósticos y se adjudicó la 61 Bebohia San Sebastián en solitario, en una demostración de fuerza con un ritmo muy intenso desde el inicio.

El grupo de favoritas se conformó casi desde la salida con Tisalema apretando, junto a la etíope Sisay Dida, la búlgara Devora Krasimirova y la portuguesa Mónica Silva.

Estas cuatro atletas llegaron al primer obstáculo elevado del recorrido, el alto de Gaintzurizketa, que avisaba ya de la dureza de esta carrera y que podía hacer la primera de las cribas.

El esfuerzo pasó factura a la etíope, porque Tisalema, en un momento excelente de forma tras ganar la media maratón de Estocolmo (Suecia), y recientemente el cross de Torredonjimeno (Jaén), apretaba en la bajada del alto y el cuarteto quedó en trío.

Tisalema no quería tanta competencia y en la localidad de Errenteria, mediada la carrera, la ecuatoriana incrementó su ritmo y despegó inicialmente a sus compañeras Krasimirova y Silva.

Todo el recorrido quedaba así expedito para Tisalema, que ahora corría contra el reloj, con el calor ya empezando a apretar y el cansancio haciendo mella en todas las participantes, menos en Krasimirova que renació en el tramo final para ponerse por delante.

La ecuatoriana tenía reservas y las sacó en el alto de Miracruz para volver a poner metros de por medio a cuatro kilómetros del final y aprovechar la bajada hasta la meta para meter casi un minuto a su rival y revalidar el título del pasado año. Cecilia Antón, la española, fue de menos a más y logró un meritorio podio.

Clasificación 61 edición Behobia-San Sebastián

Hombres:

1.- Javi Guerra (Esp.)   1:01.14 minutos

2.- Raúl Celada (Esp.)   a 31 segundos

3.- Iraitz Arrospide (Esp.)  a 48 segundos

Mujeres:

1.- Kathetine Tisalema (Ecu.)  1:08.58 horas

2.- Devora Krasimirova (Bulg.) a 56 segundos

3.- Cecilia Antón (Esp.)  a 1:22 minutos.- EFE

1010566

cr/cl/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueve meses de consultas y un hallazgo tardío: demandan a la Sanidad andaluza tras la muerte de una paciente con un tumor agresivo

La familia de la fallecida pide una indemnización de 554.800 euros y sostiene que el retraso en el diagnóstico redujo las opciones de tratamiento frente al sarcoma

Nueve meses de consultas y un hallazgo tardío: demandan a la Sanidad andaluza tras la muerte de una paciente con un tumor agresivo

Un muerto y once heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Guadarrama (Madrid)

Dos personas han sido ingresadas en estado grave por inhalación de humo

Un muerto y once heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Guadarrama (Madrid)

Pudin de natillas, un postre casero y sencillo que se prepara en solo 20 minutos

La combinación de leche, huevo, canela y pan convierte estos ingredientes simples en un dulce reconfortante

Pudin de natillas, un postre casero y sencillo que se prepara en solo 20 minutos

Avance semanal del ‘Valle Salvaje’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Manuela pierde los nervios con Luisa y don Hernando planea el gran anuncio

La ficción de RTVE mantiene en vilo a Braulio y Luisa ante los temibles planes de don Hernando para su hija

Avance semanal del ‘Valle Salvaje’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Manuela pierde los nervios con Luisa y don Hernando planea el gran anuncio

K-pop en España: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

K-pop en España: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un muerto y once heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Guadarrama (Madrid)

Un muerto y once heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Guadarrama (Madrid)

Así votarán el 29-N los militares españoles desplegados en misiones internacionales o embarcados en buques de la Armada

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu