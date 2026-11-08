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Isaac del Toro supera a Paul Seixas en Singapur

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), con un ataque irrefrenable en los tres últimos kilómetros, se ha impuesto este domingo en el Criterium del Tour de Francia EFGH Singapur por delante de la gran esperanza francesa, Paul Seixas (Decathlon).

Nadie pudo con el corredor de Ensenada cuando decidió tomar las riendas y protagonizar un poderoso cambio de ritmo para cruzar la meta tras 61,25 kilómetros con un tiempo de 1h22:31 y unos diez metros de ventaja sobre Seixas, que no pudo resistir el empuje del mexicano.

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El tercer peldaño del podio, a ocho segundos, fue para el noruego Soren Warenskjold (Uno-X Mobility), que acabó superando en la recta final al suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla). EFE

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