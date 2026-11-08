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Illa ve un "signo esperanzador" en las elecciones en Brasil, Israel y Estados Unidos

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Barcelona, 8 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha calificado este domingo de "signo esperanzador" el resultado de los comicios en Brasil, Israel y Estados Unidos, a tres semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre en España.

Así lo ha explicado en el acto de entrega del Premio a los Valores Europeos del PSC a Javier Solana, quien fue secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entre 1995 y 1999 y alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea entre 1999 y 2009.

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"La gente no quiere un mundo gobernado por la fuerza, el odio o la agresión. Quiere que las diferencias puedan resolverse de otra forma, poniendo en el centro de las políticas el bienestar de la ciudadanía", ha destacado el presidente catalán.

Illa se ha referido de esta forma a la victoria del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios del país sudamericano; a la eventual formación de un nuevo gobierno en Israel; y a la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

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Sobre este último caso, Solana ha asegurado que es "positivo" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lleve "una buena bofetada" electoral: "Después del tamaño de la derrota, ya no puede pensar en un tercer mandato. La situación es mucho mejor que hace unas semanas", ha reflexionado.

Respecto al 29N, Illa ha hecho hincapié en que se trata de una cita electoral que "también va de valores europeos" al ser "la primera de un ciclo de elecciones de países de la Unión Europea (UE) muy relevantes, como Francia, Polonia o Italia".

En este sentido, ha reprochado a PP y Vox, de quienes ha dicho que actúan "siempre en parejita", que tumbaran en el Senado el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, después de que el Tribunal Constitucional avalara por unanimidad uno de los artículos cuestionados por los populares.

Durante la jornada, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, ha hecho hincapié en que la trayectoria de Solana "representa una relación transatlántica sana que se ha puesto en duda en los últimos años" y ha servido para la evolución de España, que a su parecer ahora "es una voz influyente en el mundo".

Por su parte, la diputada del PSC en el Parlamento Europeo Laura Ballarín ha repasado el momento geopolítico actual, en el que ha defendido el socialismo frente a las "potencias y tecno-oligarcas que cuestionan el orden multilateral" y una extrema derecha que "quiere debilitar el proyecto europeo desde dentro". EFE

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