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Feijóo se compromete a revisar la vía "palmo a palmo" y exige la devolución de las primas a directivos de Adif

08/11/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participan en un acto de precampaña en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda en Málaga. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA ÁLEX ZEA-EUROPA PRESS
08/11/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participan en un acto de precampaña en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda en Málaga. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA ÁLEX ZEA-EUROPA PRESS
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El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo a que si llega a la Moncloa revisará el transporte ferroviario "palmo a palmo" para que "vuelva la seguridad", al tiempo que ha reclamado que los directivos de Adif devuelvan las gratificaciones porque, según ha clamado, "es vomitivo que se les premie unos días después del accidente de Urda (Toledo)".

El líder del PP se ha referido a este asunto durante su intervención en un gran acto de precampaña celebrado en Málaga ante unas 6.000 personas, según la organización, y en el que también ha participado el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

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Allí ha asegurado que si llega a la Presidencia del Gobierno dedicará "el dinero de los españoles a revisar cada traviesa, cada kilómetro de catenaria, cada vía" para que "no haya miedo" por parte de los ciudadanos a usar este medio de transporte.

"Desde luego a lo que no lo dedicaré es a pagar gratificaciones a los directivos de Adif que han provocado este desastre ferroviario", ha dicho, reclamando al Gobierno que se devuelvan: "¿Les vamos a pagar por los 115 muertos?. Si tienen un ápice de dignidad que lo devuelvan", ha argumentado, para destinar ese dinero a la seguridad y a indemnizar a las víctimas.

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El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha hecho hincapié en que 32.000 personas usan a diario "el Ave andaluz" y "necesitan una auditoría completa del corredor" antes de recuperar el servicio. "Han aparecido nuevas deficiencias en el mismo tramo de vía del accidente de Adamuz y la respuesta del Gobierno no puede ser ninguna".

No obstante, no pondrá "una fecha por delante de la seguridad, ni las prisas por delante de la vida de la gente", ha garantizado en el transcurso de su intervención en el acto celebrado en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda en Málaga, en el que también ha participado el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Allí ha advertido de que "España ya ha esperado demasiado" y "ha llegado la hora de que tenga un gobierno a la altura de lo necesita y merece", pero matizando que "el cambio no está hecho todavía, hay que conseguirlo" en las urnas, pidiendo para ello un apoyo "fuerte" para su partido y poniendo a Andalucía como ejemplo de que puede hacerse.

Ha aprovechado su visita a esta comunidad para trasladar también su compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recordando a los guardias civiles fallecidos en Barbate en la lucha contra el narcotráfico.

Se ha comprometido así a darles "la protección y el respaldo que necesitan", reforzando las unidades contra el crimen organizado y recuperando la unidad central permanente de la frontera Sur.

"Vamos a declarar el litoral andaluz zona de especial seguridad y lo vamos a garantizar sin duda. Y vamos a garantizar que todo aquello que se le requise a las mafias será destinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha asegurado el líder del PP.

Otros de los compromisos expresados durante su intervención es que si gobierna "jamás indultará a un político condenado por corrupción"; que construirá un millón de viviendas y revalorizará las pensiones conforme el IPC, todo ello en el marco de un país que ahora está "colapsado" y "no funciona" con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Ya está bien de trucos y de tonterías. Estamos para gobernar", ha dicho trasladando su deseo de "devolverle la esperanza a este país" como se ha hecho en Andalucía.

Durante el acto también ha intervenido el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha expresado su "rabia" por el accidente de Urda, que se saldó con 69 fallecidos, sosteniendo que "se podía haber evitado" mediante los mecanismos técnicos de seguridad de los que disponen otras líneas de alta velocidad.

En esta línea, ha recordado que la Justicia ha abierto una pieza separada a instancias de la Fiscalía Europea para investigar "supuestas mordidas en contratos destinados a la seguridad y modernización del corredor Madrid-Andalucía", con el fin de dilucidar si los fondos europeos "se utilizaron para garantizar la seguridad o para otra cosa".

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral y candidato número uno al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha reivindicado que la llegada del PP supondrá "un tiempo nuevo de cambio mejor para Málaga, para Andalucía y para España", orientado a que el país "vuelva a funcionar" y los trenes "salgan y lleguen a su hora sin tener accidentes".

Al respecto, ha criticado que la dimisión del exministro de Transportes Óscar Puente se haya producido "seis días después del accidente de Urda, pero nueve meses después del de Adamuz y tras 115 fallecidos". "Se han gastado en otras cosas el dinero destinado al mantenimiento de las líneas férreas y es una vergüenza lo que está investigando la Unión Europea", ha denunciado.

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EuropaPress

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