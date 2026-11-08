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Ester Muñoz contrapone al PSOE que "grita y corea" a Puente frente a la dignidad de Ceuta

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Ceuta, 8 nov (EFE).- La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este domingo que contrapone a un PSOE que "grita y corea" el nombre del exministro Óscar Puente frente a un PP que tiene a Juan Jesús Vivas -presidente de Ceuta- como "símbolo de dignidad".

Muñoz ha realizado esta afirmación en la presentación oficial este domingo de los candidatos del PP por Ceuta tanto al Congreso como al Senado y donde ha asegurado que Vivas ha dado "una lección de dignidad al poner su cargo a disposición de los ceutíes y anteponer el futuro de la ciudad a cualquier interés personal".

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En este sentido, ha destacado que el presidente de Ceuta ha sabido estar "a la altura de las circunstancias" al anunciar que "si no somos la formación más votada el día 29 de noviembre en Ceuta" no se presentará a las elecciones de mayo de 2027.

Ester Muñoz ha apelado a la movilización para defender Ceuta y España, y afirma que, si Vivas está dispuesto a dar ese paso para que haya un cambio el próximo 29N, el resto deben de dar lo mejor de sí mismos.

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"Si el presidente Vivas está dispuesto a poner su cargo a disposición de los ceutíes porque el 29 de noviembre haya cambio, no podemos ser menos", agrega.

La dirigente popular advierte de que las elecciones del próximo 29N son las más importantes para la ciudad. "Nos jugamos la supervivencia de la ciudad" y "vamos a votar en defensa propia", sostiene, al tiempo que lanza un mensaje: "Ceuta jamás volverá a ser invadida".

Ha subrayado que Vivas "pasará a la historia de los grandes hombres de nuestra patria y de nuestra nación probablemente sin haberlo querido, desde luego sin haberlo pedido, y sin haberlo deseado, pero sabiendo estar a la altura de las circunstancias y de lo que se esperaba de él",

"En el mitin del PSOE de hace dos días se gritaba y se coreaba en nombre de Óscar Puente como símbolo de la dignidad y de la heroicidad. Una persona que ha dejado su puesto no por empatía con las víctimas del accidente, no por dignidad con las víctimas, no por creer que es responsable de las negligencias que han ocurrido al frente de su ministerio, sino que ha dejado de ser ministro única y exclusivamente porque dañaba el proyecto del Partido Socialista, por lo que decían las encuestas", asevera.

Ester Muñoz ha recriminado a Sánchez que abandonara a los ceutíes durante la invasión y que, pese a disponer de informes del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), del CNI, Policía Nacional y de la Guardia Civil que advertían de lo que podía suceder, no actuara para evitarlo. EFE

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