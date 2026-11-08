España añade en Hong Kong un quinto puesto en el relevo mixto al bronce de David Castro

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El equipo mixto español añadió este domingo un buen quinto puesto en la prueba de la Copa del Mundo de triatlón de Hong Kong al bronce conseguido en la prueba individual por David Castro.

Después del podio del sábado, el manchego tuvo fuerzas para cerrar el cuarteto que completaron María Casals, Eloy Canales y Cecilia Santamaría, con una quinta plaza, a tan solo 16 segundos del bronce que logró China.

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La victoria fue para los suizos Anouk Danna, Simon Westermann, Alissa Konig y Max Studer con un crono de 1h28:51, siete segundos menos que los rusos Iana Chenskaia, Denis Kolobrodov, Diana Isakova y Grigory Antipov, que precedieron en tres a los chinos Xinyu Lin, Junjie Fan, Anqi Huang y Xirui Zhang.

Italia se quedó a las puertas de las medallas con un tiempo de 1h29:04, por el 1h29:17 de España. EFE