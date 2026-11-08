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Enrique Cerezo: "El tema de Julián quedó zanjado en su momento"

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Madrid, 8 nov (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo sentenció que "el tema de Julián quedó zanjado en su momento" antes de la comida de directivas previa al encuentro entre Atlético de Madrid y Barcelona de LaLiga EA Sports de este domingo.

"El tema de Julián quedó zanjado en su momento, dijimos lo que teníamos que decir y aquí paz y después gloria. Ya no hay que hablar más del tema de Julián con el Barcelona, hoy lo que tiene que hacer es demostrar lo que tiene que demostrar en el campo, y si vosotros decidís que es la estrella del partido, pues seguro que será la estrella del partido", añadió.

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Insistió en las buenas relaciones con el Barcelona: "Las relaciones son buenas con todos los equipos de fútbol de Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta regional. He hablado con él los ocho años que estuve de presidente, los cuatro que lleva ahora, o sea, 12 años. ¿Por qué no voy a hablar hoy?".

Aun así, no descartó que el Metropolitano se pronuncie al respecto este domingo: "La afición es soberana y, si tiene algo que decir, lo dirá, pero yo creo que el tema para nosotros está completamente zanjado. El mejor perdón [para Julián] es un gol, no, dos, y ganar".

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El Atlético de Madrid recibe al Barcelona este domingo en el Metropolitano (21.00 horas/20.00 GMT) en un duelo entre los que eran el primer y el segundo clasificado de LaLiga antes del comienzo de la jornada y con la presión añadida de la victoria del Real Madrid este sábado.

"Siempre hay buenas sensaciones, pero es un partido difícil, como casi todos los que jugamos, y como siempre intentaremos ganarlo. Buen partido, esperemos que los jugadores estén a la altura de las circunstancias. Es un buen equipo, uno de los mejores de Europa, por no decir el mejor. Estamos compitiendo de momento", declaró el mandatario.

Restó importancia a la posibilidad de ponerse líder: "Ya lo he sido muchas veces, o sea, que una vez más no me preocuparía mucho. Queda mucho hasta el final. Es mejor ir al parón de líder que ir segundo o tercero. Pero bueno, las circunstancias del fútbol vosotros mejor que nadie las conocéis".

También opinó sobre el hecho de jugar dos veces con el Barcelona en apenas unas semanas por la jornada adelantada de LaLiga a causa de la Supercopa de España: "Las circunstancias se dan así y ya sabéis que la Liga el sorteo es cuando se inicia el campeonato, es como es, y lo mismo te toca jugar dos partidos en casa que tres fuera, ¿qué voy a hacer yo?".

Terminó haciendo referencia a la posibilidad de un encuentro de la NFL en el Metropolitano: "No lo sé, porque nosotros tenemos tantos compromisos con el estadio que no sé si podremos aceptar alguno más". EFE

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