El Sabadell quiere romper su peor dinámica del curso ante un Sanse reforzado

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Sabadell (Barcelona)/San Sebastián, 8 nov (EFE).- El Sabadell, décimo clasificado de LaLiga Hypermotion al inicio de esta 13ª jornada, recibirá este lunes (20:30 CET) a la Real Sociedad B (19ª) con el objetivo de romper su peor dinámica de la temporada, después de tres partidos sin conocer la victoria ante un filial reconfortado tras reencontrarse con la victoria.

El Sabadell, equipo de Segunda Federación hace dos años, está firmando un regreso notable a la categoría de plata, pero solo ha podido vencer uno de los últimos seis partidos, en Ceuta (1-2).

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El conjunto de Ferran Costa afronta la visita del filial de la Real con el reto de recuperar su mejor versión colectiva e individual para dar un nuevo paso adelante hacia el objetivo de la salvación.

Viene de perder en Burgos (1-0), empatar contra el Tenerife (1-1) y perder en Albacete (2-1), en un partido muy condicionado por dos autogoles en la primera mitad.

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El centrocampista nigeriano Quadri Liameed fue el protagonista del encuentro porque tuvo que ser evacuado del terreno de juego en ambulancia, después de caer inconsciente por un golpe muy fuerte del local José Corpas en la cabeza. Recibió el alta la misma noche, pero Costa reconoció que es duda porque todavía no ha podido entrenar con normalidad por los protocolos.

También tiene la baja de Óscar Sanz en el eje de la defensa. Son dos de los seis jugadores que habían sido titulares en los 12 partidos disputados hasta la fecha, junto a Diego Fuoli, Ton Ripoll, Urri y Joel Priego.

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Costa recupera tras sanción al central Edgar González, pieza indiscutible, y también opositan al once Eneko Aguilar, Pere Pons o Javi López-Pinto, en tanto que siguen de baja por lesión Miki Codina, Genar Fornés, Nicholas Gioacchini, Xavi Moreno, Patrick Nuamah y Pipa.

El filial txuri-urdin afronta el compromiso reconfortado tras poner fin a la dinámica negativa en la que encadenó seis tropiezos consecutivos. Esa mala racha se cortó el pasado sábado ante el Girona (1-0), en un choque condicionado por la temprana expulsión del visitante David López, factor determinante para que el conjunto donostiarra consiguiese la victoria.

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Ahora, para la cita ante el cuadro arlequinado y a la espera del partido que disputará el primer equipo frente al Rayo Vallecano, la principal incógnita para el grupo dirigido por Ion Ansotegi está en la disponibilidad del delantero Gorka Carrera, quien ha sido citado por Pellegrino Matarazzo tras las dudas sobre la participación del capitán realista, Mikel Oyarzabal, a causa de unas anginas.

Además, Ansotegi sí podrá contar con Kita, al haber obtenido el permiso de la Federación Japonesa de Fútbol para disputar el encuentro con su club antes de incorporarse a la concentración de la selección nipona sub-21, con la que tenía previsto viajar este mismo lunes.

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En el apartado médico, el técnico de Berriatua explicó que Ropero completó la semana a gran ritmo después de superar unas molestias bucales, mientras que Ibai Aguirre es duda por una sobrecarga muscular y Ekain Orobengoa continúa siendo baja de larga duración.

- Alineaciones probables:

Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll, Edgar, Bonaldo, Catalá; Urri, Pere Pons; Joel Priego, Yanis Rahmani, Baena; y Gastón.

Real Sociedad B: Olasagasti; Ruperez, Kita, Calderón, Balda; Carbonell, Gorosabel, Lebarbier; Dani Díaz, Astiazarán y Soroeta.

Árbitro: Dámaso Arcediano (Comité Castellano-manchego)

Estadio: Nova Creu Alta

Hora: 20.30. EFE

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