El partido UD Las Palmas-CD Eldense se disputará este lunes en el Estadio de Gran Canaria

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 8 nov (EFE).- El partido aplazado entre la UD Las Palmas y el CD Eldense, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion, se disputará este lunes en el Estadio de Gran Canaria, a partir de las 19.30 (hora de Canarias), según ha informado el club isleño.

El encuentro estaba programado inicialmente para este domingo (17.30 horas), pero se aplazó debido a la alerta meteorológica en Canarias.

PUBLICIDAD

Según ha informado LaLiga, "tras el levantamiento de las restricciones por parte del Cabildo de Gran Canaria", el encuentro se disputará a las 19.30 (20.30 CET). EFE

rg/cms/og