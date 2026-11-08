El partido UD Las Palmas-CD Eldense se disputará este lunes en el Estadio de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 8 nov (EFE).- El partido aplazado entre la UD Las Palmas y el CD Eldense, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion, se disputará este lunes en el Estadio de Gran Canaria, a partir de las 19.30 (hora de Canarias), según ha informado el club isleño.
El encuentro estaba programado inicialmente para este domingo (17.30 horas), pero se aplazó debido a la alerta meteorológica en Canarias.
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Según ha informado LaLiga, "tras el levantamiento de las restricciones por parte del Cabildo de Gran Canaria", el encuentro se disputará a las 19.30 (20.30 CET). EFE
rg/cms/og
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