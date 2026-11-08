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El BNG arranca la carrera hacia "un apoyo masivo" en las urnas: "Cambiemos el guión que nos tienen escrito"

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El BNG ha lanzado este domingo la carrera hacia las urnas del próximo 29 de noviembre con el objetivo de lograr "un apoyo masivo" para que Galicia logre "más peso político" y ser "la alternativa para la mayoría social".

"Vamos a salir a por todas, a romper los techos y vamos a decirles que fracasan en sus encuestas. Vosotros sois nuestro algoritmo, necesitamos que deis la batalla en el territorio, en las redes, que peleemos por cada voto para que el próximo 29 de noviembre digamos: aquí hay un BNG imparable y sin límites para defender a Galicia", ha reivindicado la líder nacionalista, Ana Pontón, ante un abarrotado hall del Multiusos Fontes do Sar, en Santiago.

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Allí, la portavoz del Bloque, junto con los cabeza de lista de las cuatro circunscripciones --Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) y Noa Presas (Ourense), ha subrayado que el BNG defenderá en Madrid los intereses de los gallegos "sin pedir permiso y sin pedir disculpas" para "hacerse respetar".

Con un discurso en el que ha ensalzado el valor de lo logrado en las Cortes Generales en la última legislatura, así como la defensa de todo lo referido al ámbito social y la utilidad del BNG para frenar a la ultraderecha y ante un "bipartidismo sistémico", Ana Pontón ha erigido a las fuerzas "periféricas" como la "alternativa y la esperanza" de "una política nueva y diferente".

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(HABRÁ AMPLIACIÓN Y FOTOS PROFESIONALES)

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