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El belga Nys logra su segundo Europeo de ciclocross, con Orts séptimo

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Redacción Deportes, 8 nov (EFE).- El belga Thibau Nys se proclamó campeón de Europa de ciclocross por segunda vez, tras el título de 2024, al imponerse en la carrera celebrada en Zeddam (Países Bajos) con triplete de los corredores belgas, mientras que el español Felipe Orts fue séptimo.

Nys, subcampeón el pasado año, se impuso con un tiempo de 59:37 minutos y con siete segundos de margen sobre su compatriota Joran Wyseure, bronce en 2025, con quien encabezó la prueba buena parte del recorrido hasta que se despegó en la última vuelta en el tramo de escaleras.

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El podio lo completó el belga Niels Vandeputte, a 19 segundos, y completó el triplete para su país como el del pasado año, en un esprint junto con el suizo Kevin Kuhn, el neerlandés Joris Nieuwenhuis y el británico Cameron Mason.

Orts, que venía con altas expectativas a tenor de sus resultados en esta campaña, se tuvo que conformar con la séptima plaza y no puedo repetir el podio de hace dos años, cuando fue plata en Pontevedra.

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El alicantino, de 31 años, lideró la prueba tras el primer paso por la línea de meta, pero poco a poco fue cediendo terreno tras la brecha que empezaron a abrir Nys, Wyseure y Kuhn.

A falta de dos vueltas, Orts pasó cuarto, a seis segundos del suizo, por lo que mantuvo sus opciones de pugnar por el bronce.

Pero en los últimos tres kilómetros, la distancia se estiró hasta los ocho segundos e, incluso, el corredor de Euskaltel se desenganchó del trío que perseguía la tercera plaza, por lo que vio enterradas sus esperanzas de colgarse medalla.

El ocho veces campeón de España cubrió los 27,35 kilómetros de recorrido con 49 segundos de margen respecto a Nys y con medio minuto sobre Vandeputte.

El otro español en la categoría elite fue el también alicantino Raúl Mira, quien entró en el puesto vigésimo, a 2:34 del vencedor.

En categoría sub-23 femenina hubo triplete francés, con Célia Gery como ganadora por delante de Lison Desprez y Amandine Muller.

La jornada se completó con la prueba masculina júnior, en la que venció el belga Lars Peers, por delante del neerlandés Delano Heeren y del también belga Bas Vanden Eynde. EFE

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