El Barcelona amplía su ventaja al frente de la Liga F y empate con polémica en Las Gaunas

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid para ampliar a cuatro puntos su ventaja al frente de la Liga F Moeve, tras golear este domingo al Madrid CFF (5-1), en una jornada en la que el Logroño United y el Sevilla empataron (2-2) en Las Gaunas en un encuentro marcado por una controvertida decisión arbitral que condicionó el desenlace.

Al conjunto dirigido por Pere Romeu le costó encontrar espacios ante un rival bien organizado, pero un tanto de Esmee Brugts, que aprovechó un resbalón de Mónica Hickmann, desbloqueó el encuentro y abrió el camino de la goleada, que completaron Ewa Pajor, Carla Julià, Patri Guijarro y Claudia Pina.

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El tanto de Inés Konan, que maquilló el resultado para el conjunto madrileño, dejó el marcador en el definitivo 5-1. El encuentro tuvo, además, un componente especial para Marta Torrejón, que alcanzó los 500 partidos con la camiseta azulgrana.

Por su parte, el Sevilla se marchó de Las Gaunas con la sensación de haber dejado escapar dos puntos que tenía al alcance de la mano. El equipo dirigido por David Losada fue de menos a más y remontó el tanto inicial de Isina con los goles de Alba López y Rosa Márquez, por lo que parecía encarrilar su regreso a la senda de la victoria cinco jornadas después.

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Sin embargo, un error de Esther Sullastres en el minuto 90 permitió a Marta Masferrer introducir el balón en la portería. La colegiada, Ágata López, anuló inicialmente el tanto tras revisar la acción.

Cuando parecía que la decisión era definitiva, la árbitra volvió a acudir al monitor y terminó concediendo el gol que había invalidado minutos antes. La rectificación desató la incredulidad entre las visitantes y marcó el desenlace del encuentro. Una tercera revisión no modificó finalmente la decisión. EFE

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avm/ism