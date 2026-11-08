El Athletic amplía el contrato de Christian Imga hasta 2031

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Bilbao, 8 nov (EFE).- El Athletic Club confirmó que ha alcanzado un acuerdo con Christian Imga para ampliar su contrato hasta el 30 de junio de 2031, con "una opción automática de prolongarlo" por parte de la entidad rojiblanca.

Imga (Zumarraga, Gipuzkoa, 2009) debutó con el primer equipo el pasado 25 de octubre frente al Getafe y cuatro días después marcó su primer tanto con la camiseta rojiblanca en la eliminatoria de Copa contra el Prat.

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El extremo llegó a Lezama en la temporada 2024-25 procedente del Deportivo Alavés. Tras jugar la campaña 2025-26 en el Juvenil de Honor y disputar la Youth League, el pasado verano ascendió al Bilbao Athletic, con el que disputó cinco partidos y marcó un gol antes de estrenarse a las órdenes de Edin Terzic.

El técnico alemán no podrá contar con el delantero durante las próximas semanas, ya que ha sido convocado con la selección española para disputar el Mundial sub 17, que se celebrará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. EFE

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ibn/og