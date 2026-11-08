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De la Orden, sobre 'El Director': Hay gente a la que le interesaba que no se hubiera hecho

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Sevilla, 8 nov (EFE).- El director Dani de la Orden ha dirigido la adaptación al cine de libro 'El director', del periodista David Jiménez García, que ha convertido en un thriller sobre poderes y presiones que también afectan al proyecto: "Hay gente a la que le interesaba que no se hubiera hecho".

De la Orden presenta 'El director' en el Festival de Cine de Sevilla, una propuesta a la que llega después de firmar La casa en llamas para llevar a la gran pantalla el superventas en el que el periodista y exdirector de El Mundo David Jiménez García reveló los problemas éticos dentro de los medios.

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En una entrevista a EFE, el director catalán ha analizado los retos de una adaptación que lleva a la gran pantalla el cuestionamiento de la verdad y unas presiones en los medios que "la gente ya sabe" y que llegan a otros sectores.

"Con todas las cosas que pasan, que han pasado en España, tengo la sensación de que podía haber mucho más material del que hay. Ahora se empieza como a hacerse más. Pero el hecho de que esa película haya tardado 8 años en levantarse, sin ser una película muy cara, indica que hay gente a la que le interesa que no se hubiera hecho", ha apuntado el director.

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Sin cuestionar la libertad, De la Orden expone ese escenario e invita a ver una película que traslada cómo funciona el poder y cómo el poder presiona la verdad y que ha sumado durante parte del rodaje la supervisión de David Jiménez.

"Creo que es importante verla para cuestionarnos cómo consumimos la información, porque hay más información que nunca y a la vez hay más desconfianza que nunca. Es una paradoja bastante interesante", resume De la Orden, que firma un thriller al que ha dado ritmo, algunos "puntos divertidos" y que muestra las tripas de la comunicación.

"Te enseña un engranaje que hasta el momento tú desconocías y, además, es un engranaje que te afecta como consumidor de lo que pasa en el mundo", resume el catalán.

Ha contado en el reparto con Alberto San Juan, que interpreta a un editor del periódico, y David Verdaguer, cómico y actor que ganó en 2023 un Goya por su papel interpretando a Eugenio.

Verdaguer reconoce que ha estudiado como nunca por un guion exigente al que se sumaba la presión de ver por el set de rodaje a David Jiménez: el plus "del tengo aquí un policía mirándome todo el rato a ver qué hago".

"Yo no sabía que el periodismo es una guerra entre lo que te da de comer y lo ético, entre lo que quieres publicar y se puede publicar", explica el actor.

Reconoce que le daba miedo que el público no empatice con su personaje "porque es un poco perfecto" y adelanta que se trata de una película de "un ritmo acojonante" que requiere una posición activa del público, al que invita a sentirse "parte de toda esta maquinaria que es el periodismo y cómo es una redacción".

"Que vengan con un café porque es una película que exige bastante", resume el actor desde el Festival de Cine de Sevilla. EFE

mro/dt/ess

(foto) (vídeo)

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