Daniel Holgado, tras su victoria: "todo ha salido como pensaba"

Guardar

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El español Daniel Holgado (Kalex), vencedor del Gran Premio de Catar de Moto2, dijo que está "supercontento", pues para él la carrera salió "tal y como lo había pensado".

Holgado explicó en una nota de prensa de su equipo que su estrategia era "atacar en la segunda parte y hacia el final", cuando los neumáticos ya estaban más gastados, pues dijo que todos estaban "sufriendo mucho", pero que trabajó para tener una solución y "hacer un buen final de carrera".

PUBLICIDAD

"Al principio me ha costado porque no tenía mucho más que dar con respecto a Alex Escrig" y Alonso, su compañero de equipo, también lo adelantó, pero que lo supo gestionar y atacó "en el momento oportuno" para llevarse la victoria.

Y reconoció que "en este tipo de carreras hay que saber mantener la calma" para gestionar bien el desgaste de los neumáticos, si bien señaló que este último mes "no ha sido nada fácil", aunque estas circunstancias le hacen "mejor piloto" y le dan ganas para "seguir trabajando". EFE

PUBLICIDAD