Condenan a 14 años de prisión a un hombre por violar a su sobrina, una menor tutelada

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Barcelona, 8 nov (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha condenado a catorce años de prisión a un hombre por violar a su sobrina, una menor tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, pero de quien él asumió temporalmente la guarda en su casa en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) entre 2016 y 2021.

El hombre, condenado por un delito de agresión sexual continuado a una menor de 16 años con penetración, también deberá asumir una indemnización de 25.000 euros a la víctima, con quien no podrá comunicar ni acercarse a menos de 1.000 metros durante los dos años posteriores a su salida de prisión; y diez años de libertad vigilada, han detallado a EFE fuentes jurídicas cercanas al caso.

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La sentencia, que el abogado del condenado ya ha avanzado a EFE que recurrirá, eleva las peticiones de prisión e indemnización de la Fiscalía, que solicitaba para el hombre doce años de cárcel y 15.000 euros de indemnización, inclinándose a favor de las propuestas de la acusación particular, ejercida por la víctima, quien pedía dieciocho años de prisión y 25.000 euros de indemnización.

El fallo también incluye diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, además del pago de las costas procesales.

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En el juicio, celebrado el pasado 13 de octubre en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, la víctima explicó que las agresiones se producían “casi cada noche” durante la temporada que vivió en casa de su tío, primero como residencia fija y después durante los fines de semana, entre los 12 y los 17 años.

Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando la joven, bajo custodia de la DGAIA desde que tenía cinco años, dejó el centro de acogida Puig d’Olena en Sant Quirze Safaja (Barcelona) y se fue a vivir con el condenado, quien asumió su guarda y la de su hermano menor, en su casa de Santa Perpètua, donde habrían empezado las agresiones sexuales.

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El hombre, aprovechándose que dormía en la misma cama que su sobrina, le realizó tocamientos por todo el cuerpo, le dio besos y le obligó a mantener relaciones sexuales con penetración, relató la víctima, quien también reveló que durante dichos episodios su tío le daba alcohol y cocaína.

En 2018, la joven volvió al centro de acogida, pero siguió pasando los fines de semana con su tío hasta que cambió de centro a los 17 años y le pidió a su tutora interrumpir los permisos para ir a casa del condenado, quien posteriormente reconoció a familiares haber mantenido relaciones sexuales con ella, como declararon en el juicio y demostraron con grabaciones aportadas a la causa.

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La joven, con un padre que falleció cuando tenía diez años y una madre y hermano con discapacidad, pensó en denunciar los hechos, pero, según dijo, “tenía la autoestima por el suelo, estaba destrozada y no sabía a quién recurrir, no tenía a nadie que me hubiese protegido”, algo que, concluyó el ministerio fiscal en su informe, la dejó en una situación de soledad y vulnerabilidad.

En junio de 2023, ya con intención de denunciarlo, la víctima volvió a casa del acusado para conseguir pruebas con la excusa de que iba a recuperar a su perro, al que su tío pegaba, y consiguió grabar un audio en el que el procesado reconocía lo sucedido, relató ante el tribunal la joven, que acabó denunciando los hechos en febrero de 2024.

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El caso se suma al de la menor de 13 años también tutelada por la antigua DGAIA que entre 2020 y 2021 fue agredida sexualmente, prostituida y utilizada para elaborar pornografía infantil por el líder de una red de pederastia en el barrio del Raval de Barcelona.

La denuncia, que puso en entredicho el control que tenía sobre menores vulnerables la antigua DGAIA, sustituida por la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) en junio de 2025, motivó la apertura de una comisión de investigación en el Parlament, que concluyó en julio de 2026 que la institución estaba desbordada y propuso reestructurarla. EFE

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ppa/fl/jmj